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محافظات

الوفد بالفيوم يعلن رفضه لإزالة الملاعب الخماسية بالمحافظة..صور

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:30 ص
هيئة مكتب حزب الوفد
هيئة مكتب حزب الوفد بالفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلنت هيئة مكتب حزب الوفد بالفيوم برئاسة عبد العظيم الباسل رئيس اللجنة وعضو الهيئة العليا للحزب رفضها لما يتم من عمليات إزالة الملاعب الخماسية فى المحافظة

وطالبت بالوقف الفورى لإزالة هذه الملاعب التي تعتبر متنفسا للشباب يمارسون فيه رياضتهم المفضلة كرة القدم وتقرر إعداد مذكرة بموقف حزب الوفد الرافض لازالة الملاعب بالفيوم وتقديمها الى اللواء عصام سعد محافظ الإقليم والدكتور حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بالفيوم والدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة .

تقرر خلال الاجتماع اختيار محمد مختار نقيب المحامين الأسبق بالمحافظة مستشارا قانونيا للحزب والموافقة على عدد من النشاطات التي ستقوم بها لجنة الشباب خلال الفترة القادمة.

كما تقرر خلال الاجتماع الذى حضره ابراهيم صالح السكرتير العام للجنة عقد اجتماع هيئة مكتب الحزب بكامل تشكيله فى يوم السبت الاخير من كل شهر ليتم خلاله اعتماد القرارات التى تتخذ خلال الاجتماعات الأسبوعية .

حضر الاجتماع الدكتور أسامة مخلوف ومصطفى جبيلى نواب رئيس اللجنة والدكتور ربيع السيسى رئيس لجنة الوفد فى طاميه و احمد الشيمى رئيس لجنة الوفد بمركز يوسف الصديق وفراج عبد الباقى امين صندوق اللجنة وأعضاء هيئة المكتب.
الوفد بالفيوم يعلن رفضه لإزالة الملاعب الخماسية بالمحافظة..صور
الوفد بالفيوم يعلن رفضه لإزالة الملاعب الخماسية بالمحافظة..صور
الوفد بالفيوم يعلن رفضه لإزالة الملاعب الخماسية بالمحافظة..صور
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