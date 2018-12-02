مستشار وزير التعليم العالي لـ صدى البلد: أعضاء هيئات التدريس يتقاضون رواتب لخدمة الطلاب.. طورت معهد إعداد القادة دون تحمل الموازنة أي مليم.. أمارس النشاط منذ الإعدادية.. حفظت مواد الحقوق خلال 15 يوما

مستشار وزير التعليم العالي في حوار لـ«صدى البلد»:

أسست فرع لمعهد إعداد القادة بالعريش واستقبلت أول فوج بعد قرار إدارتي للفرع بيومين

لهذا السبب تعجلنا في إجراء الانتخابات الطلابية لعام 2017

حلمي حصول معهد إعداد القادة على مكانته

متى بدأت ممارسة النشاط الطلابي؟

ماذا عن رحلة نشاطك في جامعة عين شمس؟

متى بدأت عملك بمعهد إعداد القادة؟

ماذا عن كواليس تطوير وإحياء معهد إعداد القادة بحلوان؟

ماذا عن كواليس قرار إصدار اللائحة الطلابية المتعثرة منذ سنوات؟

ما تعليقك على قول البعض بالاستعجال في إجراء الانتخابات الطلابية لعام 2017؟

لماذا درست كتب الحقوق رغم عملك كأستاذ بكلية الزراعة؟

ماذا عن دور عضو هيئة التدريس في تفعيل النشاط الطلابي؟

فتح الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، قلبه في حوار مع «صدى البلد»، أشار خلاله إلى بداية ممارسته للأنشطة الطلابية في سن صغيرة، منذ فترة الإعدادية، وعن تأسيسه فرع لمعهد إعداد القادة بالعريش، وإحياء معسكرات جامعة عين شمس الخارجية.كشف عبد اللطيف، خلال الحوار، عن كواليس تطوير وإحياء معهد إعداد القادة بحلوان دون أن تتحمل الموزانة العامة أي مليم، وكواليس إصدار اللائحة الطلابية، وإجراء انتخابات اتحاد الطلاب لعام 2017، وغيرها من الأمور يكشفها مستشار وزير العليم العالي.وإلى نص الحوار..بدأت ممارسة النشاط خلال الإعدادية، من خلال المشاركة في مكتب منظمة تحرير فلسطين، التي أنشأها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وذلك قبل نقلها إلى فلسطين، وشاركت في المعسكرات الشبابية للطلائع، وتوقفت عن ممارسة النشاط لفترة بسبب اعتراض والدي، عندما علم بأن الخطوة القادمة هي السفر إلى فلسطين، ليعود إلى ممارسة النشاط في الصف الأول الثاني، بالانضمام إلى الدفاع الشعبي بعد قيام حرب ٦٧.بدأت ممارسة النشاط منذ أول عام دراسي لالتحاقي بكلية الزراعة جامعة عين شمس، وشاركت في معظم لجان اتحاد الطلاب بمختلف مجالاتها، وحصلت على لقب بطل الجامعة في الملاكمة.لم أتوقف عن ممارسة النشاط بعد انتهاء فترة دراستي بالجامعة، ولكن استكملت ممارسة النشاط كرائد للجنة الاجتماعية بعد تعييني معيد بالكلية، وكان تعييني حدثا نادرا، لأن كل الرواد كانوا أساتذة كبار، ومنذ هذا التاريخ بدأت رحلتي في تأسيس أول معسكرات خارجية لجامعة عين شمس.تمكنت من تفعيل دور معسكر الجامعة في مرسى مطروح، الذي كان رهن وضع اليد، فتمكنت من إعادته، ومعسكر رأس البر، الذي لم يكن له أي ميزانية أو إمكانيات لاستقبال الوفود الطلابية، فقدمت اقتراح بالإنفاق على المعسكرين من بند التغذية بالمدن الجامعية، والذي مازال حتى الآن ينفق منه على المعسكرات الخارجية لجامعة عين شمس.صدر قرار وزاري عام 2000 بتعييني وكيلا لمعهد إعداد القادة في حلوان، ثم قرار بإدارة فرع المعهد بالعريش، وسافرت عام 2007، لأفاجأ بأن المعهد بدون أي مقومات لإقامة معهد لإعداد القادة، وأنشأت المعهد من تحت الصفر.صدرت الأوامر بتعييني مديرا لمعهد إعداد القادة فرع العريش، وقرار باستقبال أول فوج بالفرع يوم الجمعة، ورغم عدم وجود أبسط الإمكانيات، أو حتى مياه بالفرع، استطعت تجهيز الفرع، وكنت جاهز لاستقبال أول فوج طلابي بالمعهد في الموعد المحدد.كان لدي أحلام كبيرة بتطوير المعهد وتجديده منذ سنوات طويلة، إلا أنها كانت تقابل الكثير من العراقيل، حتى جاء الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي الحالي، لتتلاقى الأفكار والأحلام، وتبدأ رحلة التطوير، فحلمي الحقيقي هو أن يحصل معهد إعداد القادة على مكانته.وبعدما أبدى وزير التعليم العالي جديته في تطوير معهد إعداد القادة بحلوان، قلت له: "لن أبدأ في أي أعمال للتطوير قبل زيارتك للمعهد"، وبعدما زار الوزير المعهد قال "المعهد يحتاج إلى خمس سنوات لتحقيق التطوير"، وفي اليوم التالي قدمت للوزير مقترح بتعديل مجلس إدارة المعهد، ليضم كل رؤساء الجامعات الحكومية كأعضاء، وثلاثة من رؤساء الجامعات كأعضاء أيضا، برئاسة الوزير، وتوليت أمانة المجلس بصفتي المشرف العام على المعهد، وأصبح مجلس الإدارة "يخض".وضعت خطة باحتياجات المعهد لتحقيق التطوير، بدون تكلفة ميزانية الدولة أي مليم، وتم عرض خطة التطوير على المجلس الأعلى للجامعات، وفتح التبرعات للتطوير على نفقة كل جامعة، ليتحقق التطوير في أقل من 8 أشهر، بتكلفة تجاوزت 30 مليون جنيه، لم تتحمل الموازنة العامة منها أي مليم.اتخذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، على عاتقه قرار إصدار اللائحة الطلابية، واعتمادها، وذلك رغم وجود تحذيرات عديدة من اتخاذ القرار بتغيير اللائحة، وإصدار اللائحة الطلابية الجديدة، بموافقة مجلس الدولة، والمجلس الأعلى للجامعات، وصدر بها قرار من رئيس الوزراء.يقول البعض إنه كان هناك استعجال في إجراء الانتخابات الطلابية بالعام الماضي، بعد إصدار اللائحة، إلا أننا كنا بين أمرين، إما إجراء الانتخابات وفقا للموعد المحدد في اللائحة، والتي تشترط إجراء الانتخابات في الفصل الدراسي الأول، أو التأجيل، وبالتالي عدم إجراء الانتخابات في هذا العام، لأنها ستكون انتخابات مخالفة للائحة، فاتخذنا القرار، وأجرينا الانتخابات.صدر قرار وزاري خلال عهد الوزير مفيد شهاب، بتعييني مديرا للشئون المالية والإدارية بمعهد إعداد القادة، وكان القرار مفاجأة للجميع، وذلك لأنه أستاذ بكلية الزراعة، ومن يتولى هذا المنصب إما أن يكون أستاذ بكلية التجارة، أو كلية الحقوق، وحتى لا أخذل المشرف العام على المعهد حينها، والذي صمم على تعييني في المنصب، ذاكرت وحفظت كتب كلية الحقوق، وكأني حاصل على ليسانس الحقوق خلال 15 يوما.يتقاضى عضو هيئة التدريس راتبه على 3 أركان، وهي من صميم عمله: أعمال التدريس، والريادة الطلابية، والساعات المكتبية، والمقصود بالساعات المكتبية هي تخصيص كل أستاذ ساعات محددة خلال اليوم الدراسي، لاستقبال أي استفسارات للطلاب، وسماع شكواهم، وأي مشكلة لديهم، إلا أن هذا الأمر أصبح مجرد ورقة توضع على مكاتب أعضاء هيئة التدريس فقط، دون تفعيل.