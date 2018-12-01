لاعبو الأهلي يواسون حسام عاشور بعد إصابته فى مباراة بتروجت.. فيديو

رصدت كاميرا "صدى البلد"، لحظة مواساة لاعبي الأهلي لزميلهم حسام عاشور، بعد إصابته فى بداية مباراة بتروجيت، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف وحيد، فى اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة للمارد الأحمر.



وفاز الأهلي على بتروجيت عن طريق هدف للنجم أحمد الشيخ.



وبعد هذا الفوز اقتنص المادر الأحمر ثلاث نقاط اضافة الى رصيده وصعد بهم الى المركز السادس عشر في الترتيب العام للدوري الممتاز الذي يتصدره الزمالك برصيد 32 نقطة.

