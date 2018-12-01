ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

لاعبو الأهلي يواسون حسام عاشور بعد إصابته فى مباراة بتروجت.. فيديو

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:31 م
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت كاميرا "صدى البلد"، لحظة مواساة لاعبي الأهلي لزميلهم حسام عاشور، بعد إصابته فى بداية مباراة بتروجيت، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف وحيد، فى اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة للمارد الأحمر.

وفاز الأهلي على بتروجيت عن طريق هدف للنجم أحمد الشيخ.

وبعد هذا الفوز اقتنص المادر الأحمر ثلاث نقاط اضافة الى رصيده وصعد بهم الى المركز السادس عشر في الترتيب العام للدوري الممتاز الذي يتصدره الزمالك برصيد 32 نقطة.
loading...

ترشيحاتنا

الكسب غير المشروع يحيل القاضي الإخواني وليد شرابي إلى الجنايات

غدا.. مبارك ومرسي وجها لوجه داخل المحكمة فى قضية اقتحام السجون

رجيم سريع لحرق الدهون فى 7 أيام فقط

مدير مكتب الأهرام بباريس: أشك أن يتجاوز ماكرون مظاهرات السترات الصفراء

كنيكرز بقرة عملاقة ذات عضلات مرعبة أذهلت العالم .. صور

أحمد مدبولي أول الراحلين عن الزمالك في الانتقالات الشتوية

شاهد... أفراد من الشرطة الفرنسية يتبولون على سفارة قطر في باريس

الأهلي يصعد للمركز الـ 16 في الدوري من بوابة بتروجت .. تعرف على مواجهات ديسمبر

تفاصيل إخلاء سبيل ضابط وحبس ٣ بلطجية في إطلاق النار على سائق بالمقطم

مفاجأة.. رونالدو يعترف باغتصابه إحدى عارضات الأزياء

عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور

السر في النعناع.. 5 نصائح لمرضى القولون العصبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس

السعودية تشهد أول قداس علي أرضها في التاريخ..صور

عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

سفارة رومانيا تنظم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني .. صور

فيديو

تركي آل الشيخ: إيقاف رئيس الزمالك أفاد النادي الأبيض ..فيديو
تركي آل الشيخ يتحدث عن علاقته بمحمود الخطيب ..فيديو
آل الشيخ يكشف مفاجأة عن استضافة مصر أمم أفريقيا 2019 .. فيديو
ماجد المصري يحتفل بشبكة ابنته ماهيتاب.. فيديو
تركي آل الشيخ يكشف موعد عودة قناة بيراميدز للبث .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟