جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم لمتابعة حملة 100 مليون صحة..صور

قام الدكتور محمد عبدالله، وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بجولة ميدانية لمتابعة مدارس التعليم الفني للاطمئنان على سير العملية التعليمية بالمدارس وانتظام العمل، حيث تابع مدرسة الفيوم الثانوية الصناعية للبنات بالحادقة، ومدرسة ناصر الثانوية الصناعية بسنورس، والمدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج ، وتفقد الأقسام بالمدارس وناقش الطلاب والطالبات فى المادة العلمية، وحث السادة المعلمين والمعلمات على ضرورة بث روح الولاء والانتماء وحب الوطن في نفوس الطلاب.



وأكد على ضرورة إجراء الفحص الطبي لجميع الطلاب والطالبات بحملة 100 مليون صحة، وتقدم بالشكر للقائمين على حملة 100 مليون صحة ( لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة _ الفنية) و التى بدأت اليوم 1 ديسمبر 2018م وتنتهى 28 فبراير 2019 م على الجهد المتميز المبذول فى العمل.



وتفقد مدرسة السلام الخاصة بغرب الفيوم ، وأشاد بانتظام العملية التعليمية بالمدرسة ونظافة المدرسة والفصول الدراسية وتابع الفحص الطبي لطلاب المدرسة.