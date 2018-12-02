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تعيين محمد دياب أستاذا بآداب الفيوم

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:30 ص
محمد دياب أستاذ بآداب
محمد دياب أستاذ بآداب الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
وافق مجلس جامعة الفيوم على تعيين الدكتور محمد دياب غزاوي في درجة استاذ في الأدب العربي بكلية الآداب جامعة الفيوم.

والدكتور محمد دياب غزاوي، شغل عدة مناصب ومنها وكيل الكلية لشؤون الطلاب ومفوضا للقيام بأعمال العميد، كما حصل على عدة جوائز وآخرها جائزة جامعة الفيوم التشجيعية في الآداب.

ويذكر أن للدكتور دياب 12 بحثا تم نشرها في مجلات دولية وإقليمية ومحلية محكمة كما أنه عضو محكم في العديد من الدوريات المحلية والدولية.

ومن أهم مؤلفاته الغزل الاندلسي من الامارة إلى سقوط المرابطين دراسة اسلوبية. دار نور للنشر والتوزيع. ألمانيا، المعارضات النثرية أطواق الذهب للزمخشري نموذجا دراسة اسلوبية إحصائية مقارنة. الدار الثقافية للنشر والتوزيع، شخصية الحلاج بين الواقع التاريخي والتوظيف المسرحي مأساة الحلاج لصلاح عبد الصبور نموذجا. الدار الثقافية للنشر والتوزيع، شعر الطليق المرواني جمع وتحقيق ودراسة. الدار الثقافية للنشر والتوزيع إيقاع الدلالة ودلالة الإيقاع. دار العلم للنشر والتوزيع ، وغير ذلك من المؤلفات المهمة في مجال الأدب العربي عموما والأندلسي خصوصا.
تعيين محمد دياب أستاذا بآداب الفيوم
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