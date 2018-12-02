إطلاق حملة الوفد مع الناس بمحافظتي القاهرة والجيزة..صور

عُقِدَ اليوم، الاجتماع التجهيزى لحملة الوفد مع الناس مع قيادات وأعضاء لجنتي الوفد بمحافظتي القاهرة والجيزة وترأس الاجتماع فيصل الجمال أمين الصندوق بحزب الوفد والنائب عمرو أبو اليزيد نائب الوفد عن دائرة بولاق الدكرور .





حيث حضر الاجتماع محمد فؤاد سكرتير عام مساعد حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للشباب و الدكتورة جيهان مديح مساعد رئيس الحزب لشئون الشباب والدكتورة منال العبسي رئيس اللجنة النوعية للمراة وكريمة القاضي نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية وراضي شامخ نائب رئيس اللجنة النوعية للشباب لحزب الوفد وذلك لتدشين حملة الوفد مع الناس.





ودشن حزب الوفد هذه الحملة ليكون بين الناس في الشارع المصري لخلق تغيير كلي وجزئي في التعاون بين قيادات وابناء بيت الامة والشارع المصري بكل ما يواجه من مشكلات وعقبات ليتم تذليلها.



