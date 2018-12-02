ضبط شخصين يقومان بسرقة المواطنين بالبحر الأحمر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال السرقة المواطنين واعترفا بارتكاب 3 وقائع.





عقب تحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر من ضبط محمد ر. ح- مواليد 1988، سبق إتهامه فى 10 قضايا "مخدرات ، سرقة" ، و محمد ع. م- مواليد 1992 ، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة.. لإرتكابهما عدد 3 وقائع سرقة "موتور رفع مياه".





بمواجهتهما اقرا بارتكابهما وقائع السرقة عن طريق قص المواسير، فيما تم ضبط المسروقات بإرشادهما والأدوات المستخدمة.



