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حوادث

ضبط شخصين يقومان بسرقة المواطنين بالبحر الأحمر

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:31 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
مصطفى الرماح - محمد العيسوي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال السرقة المواطنين واعترفا بارتكاب 3 وقائع.

عقب تحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر من ضبط محمد ر. ح- مواليد 1988، سبق إتهامه فى 10 قضايا "مخدرات ، سرقة" ، و محمد ع. م- مواليد 1992 ، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة.. لإرتكابهما عدد 3 وقائع سرقة "موتور رفع مياه".

بمواجهتهما اقرا بارتكابهما وقائع السرقة عن طريق قص المواسير، فيما تم ضبط المسروقات بإرشادهما والأدوات المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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