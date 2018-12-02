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ثقافة

انطلاق مؤتمر الآثار والتراث:الأصالة والمخاطر والتحديات بجامعة القاهرة..اليوم

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:31 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
تنطلق اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الدولي السادس " الآثار والتراث: الأصالة والمخاطر والتحديات"،والذي تنظمه كلية الأثار بجامعة القاهرة في الفترة من 2-4 ديسمبر الحالي.

ومن المقرر أن يشهد الإفتتاح كلمات لكل من أ.د.أسامة طلعت عبد النعيم مقرر عام المؤتمر ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث،وأ.د.جمعة عبد المقصود رئيس المؤتمر وعميد الكلية،وأ.د.محمد عثمان الخشت -رئيس الجامعة القاهرة وأ.د.خالد العناني وزير الآثار.

وكشف د.جمعة عبد المقصود عميد الكلية أن المؤتمر يشارك فيه عدد كبير من علماء وخبراء الأثار،حيث يلقي أ.د.محمود إبراهيم حسين محاضرة بعنوان"الخلافة ما بين النظم والتاريخ والفن في العصور الإسلامية"،كما يلقي المستشار محمد عبد الظاهر واللواء د.أحمد عبد الظاهر محاضرة عن الحماية الامنية للاثار بين النظرية والتطبيق العملي،وتلقي أ.د.ماجدة أحمد عبدالله محاضرة بعنوان"دلالات الشمس والقمر فى سياق قصة يوسف عليه السلام وفقًا للمصادر المصرية القديمة".

ومحاضرة د.منى زهير الشايب ومي السيد أبو المعاطي إبراهيم عن النيازك في مصر القديمة،ود.أحمد عبد الله محمد عبد الله عن العقيدة ودورها في صياغة البنية التشكيلية للنحت المصري القديم،وسامح محمد جمال احمد عن الأثار والمواقع التاريخية وحمايتها اثناء وبعد النزاعات المسلحة واهم القوانين والتشريعات،ود.زينب عبد التواب رياض خميس عن الزعيم ومكانته الاجتماعية في مصر خلال عصور ما قبل التاريخ وبداية الأسرات.
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