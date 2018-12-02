ضبط 14701 قضية متنوعة وتنفيذ 1314 حكما قضائيا

شن قطاع الأمن الإقتصادى بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، ومباحث الضرائب والرسوم، وشرطة البيئة والمسطحات، وشرطة التموين والتجارة ، وشرطة النقل والمواصلات ، وشرطة الكهرباء ، ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حملة أمنية مكبرة للتصدى للمخالفات والخروج عن القانون. وتمكنت من ضبط 14701 قضية متنوعة وتنفيذ 1314 حكم قضائى .. خلال يوم 27 الجارى.



قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ، أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط 26 قضية (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل، 30 قضية فى مجال الإتصالات والبريد ،185 بائع متجول ، وكذا 3148 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية ، وتنفيذ 352 حكم قضائى.



وفى سياق متصل أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق، وشن الحملات التفتيشية لضبط كافة المخالفات التموينية عن ضبط 965 قضية تموينية متنوعة، و ضبط خلالها مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم ، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور ، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية، وتنفيذ 124 حكم قضائى.



فيما قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بعدة حملات أسفرت عن ضبط 1 قضية سرقة تيار كهربائى لكبار المشتركين ، 9729 قضية سرقة تيار كهربائى ، 1572 قضية سرقة تيار كهربائى للمبانى المخالفة المقامة على الأراضى الزراعية ، 505 قضية سرقة تيار كهربائى للمقاهى والكافيهات غير المرخصة ، 632 قضية سرقة تيار كهربائى للعقارات، وحالات التعدى على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالى والمنخفض ، وتحصيل غرامات فى عدد 10258 قضية سرقة تيار كهربائى ، وتحصيل مخالفات فى عدد 62 قضية مخالفة شروط التعاقد، وتنفيذ 745 حكم قضائى.



وفى ذات السياق أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة "دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل" عن ضبط 385 قضية متنوعة ، وتأمين تنفيذ 5015 إزالة حالة تعديات على نهر النيل، والمجارى المائية، والرقعة الزراعية، ومنافع الرى والصرف ، وتنفيذ حكم قضائى.



فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 216 قضية فى مجال الضرائب العامة ، الضرائب على المبيعات ، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال ، الضرائب العقارية والملاهى ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب، وتنفيذ 92 حكم قضائى.



وفي سياق متصل أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى ، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد, وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط 6 قضايا متنوعة .



وفى ذات السياق أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية فى مجال ضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الإدارة، وفى مجال إنتهاك حقوق الملكية الفكرية عن ضبط 10 قضايا متنوعة .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.