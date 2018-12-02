اليوم..الأهلي يعود للتدريبات استعدادًا للجونة

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء القادم في مسابقة الدوري الممتاز.



ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة اليوم لضيق الوقت قبل مواجهة الجونة.



واستعاد الأهلي ذاكرة الانتصارات بتغلبه على مضيفه بتروجيت 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.



