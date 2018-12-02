حملات أمنية مكبرة بالمحافظات لتحقيق الانضباط وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة

قامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن " القاهرة ، الجيزة ، الأقصر ، الوادى الجديد ، الفيوم ، المنيا ، أسوان، المنوفية " والإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة توجيه حملات أمنية وإنضباطية مكبرة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون ، وتحقيق الانضباط، وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة.



حيث وجهت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة حملات أمنية مكبرة بمدن "القاهرة الجديدة ، العبور ، بدر ، الشروق ، 6 أكتوبر ، الشيخ زايد ، العاشر من رمضان ، دمياط الجديدة ، برج العرب الجديدة ، السادات ، المنيا الجديدة ، بنى سويف الجديدة ، الصالحية الجديدة ، أسيوط الجديدة ، سوهاج الجديدة" لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية - بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام ، أسفرت تلك الجهود عن ضبط وإزالة عدد 297 مخالفة إدارية متنوعة.



فيما وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة - حملة أمنية مكبرة شملت عددًا من شوارع وميادين العاصمة ، أسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد 58 مخالفة إشغال بالطريق العام - 4862 مخالفة مرورية متنوعة.



وفى سياق متصل وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة - حملة أمنية مكبرة ، وتمكنت خلالها من ضبط 12" قطعة سلاح نارى و 54 طلقة نارية مختلفة الأعيرة ، 39 قضية مخدرات ، 12 قطعة سلاح أبيض ، 440 مخالفة مرور متنوعة ، 2619 مخالفة إشغال بالطريق العام".



وفى ذات السياق وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر - حملة أمنية مكبرة إستهدفت دائرة قسم شرطة الأقصر ، وتمكنت خلالها من ضبط "فرد روسى ، قضية مخدرات ، 2 قطعة سلاح أبيض ، متهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى إحدى القضايا ، 13 قضية تموين ، 65 مخالفة إشغال بالطريق العام ، تنفيذ 154 حكم قضائى متنوع ، 173 مخالفة مرورية متنوعة".



و وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادى الجديد - حملة أمنية مكبرة إستهدفت دائرة مركز شرطة الفرافرة، وتمكنت خلالها من ضبط "12 قضية تموين متنوعة ، 3 مخالفات إشغال بالطريق العام ، 34 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 10 أحكام قضائية متنوعة".



فيما وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم - حملة أمنية وإنضباطية مكبرة، وتمكنت خلالها من ضبط "8 قطع سلاح نارى ، قضيتين مخدرات ، 5 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ، 17 قضية فى مجال المسطحات المائية ، 114 قضية تموينية ، 966 مخالفة مرورية متنوعة ، إزالة 518 حالة تعدى متنوعة ، تنفيذ 1106 حكم قضائى متنوع".



و وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا - حملة أمنية مكبرة ، وتمكنت خلالها من ضبط "16 متهم وبحوزتهم 20قطعة سلاح نارى ، 55 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 63 قضية تموين متنوعة".



فيما وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان - حملة أمنية وإنضباطية مكبرة، وتمكنت خلالها من ضبط "2 قطعة سلاح نارى ، 3 قضايا مخدرات ، 27 قضية تموينية ، 583 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 662 حكم قضائى متنوع".



وفى سياق متصل وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية - حملة أمنية وإنضباطية مكبرة، وتمكنت خلالها من ضبط "قضية مخدرات ، قطعة سلاح أبيض ، متهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى إحدى القضايا ، 36 قضية تموينية ، 473 حالة إشغال بالطريق العام ، 193 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 94 حكم قضائى متنوع ، 21 مخالفة عدم توافر إشتراطات الأمن الصناعى".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

