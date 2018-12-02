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حوادث

ضبط 215 قطعة سلاح نارى 257 قضية مواد مخدرة وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:26 ص
صورة أرشيفية - سلاح
صورة أرشيفية - سلاح
مصطفى الرماح - محمد العيسوي - اسلام مقلد
قام قطاع الأمن العام بتوجيه عدة حملات أمنية مكبرة لمدة عشرة أيام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، وأسفرت جهودها عن ضبط 215 قطعة سلاح نارى، 257 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة.

حيث حققت الحملة فى مجال ضبط الأسلحة النارية، عن ضبط 215 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 187 متهم .. على النحو التالى 18 بندقية آلية، و 46 بندقية خرطوش، بندقية رصاص، و17 طبنجة، و 133 فرد محلى الصنع، و467 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و 25 خزينة طلقات نارية متنوعة.

وفي سياق متصل بمجال ضبط الأسلحة البيضاء، تم ضبط 274 قطعة سلاح أبيض .

وفى مجال قضايا المواد المخدرة: ضبط 257 قضية مخدرات ، ضُبط خلالها 280 متهم، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 29,750 كيلو جرام ، و12 قيراط منزرعة بــ 107 شجيرة و500 جرام بذور من ذات المخدر ، و كمية من مخدر الحشيش، وزنت 16,945 كيلو جرام، و كمية من مخدر الهيروين ،وزنت 2,068 كيلو جرام، و كمية من مخدر الأفيون ،وزنت نحو (70 جرام
كمية من مخدر الشابو ،وزنت نحو 120 جرام، و 45058 قرص مخدر.

وفى مجال قضايا المواد المخدرة "التخليقية": تم ضبط عدد 36 قضية مخدرات تخليقية، ضُبط خلالها 41 متهم وبحوزتهم 5,032 كيلو جرام إستروكس – 1,150 كيلو جرام فودو.

وفى مجال المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، تم ضبط عدد 62 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة.

وفى مجال القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه : تم ضبط عدد (22) متهم لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة ، وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم بندقية خرطوش ، طبنجة ، 7 فرد محلى ، 17 طلقة مختلفة الأعيرة ، 13 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط عناصر التشكيلات العصابية، تم ضبط تشكيل عصابى، ضم 4 متهمين، إرتكبوا حادث سرقة .

وفى مجال الدراجات النارية المخالفة: ضبط 478 دراجة نارية بدون لوحات ، وبدون تراخيص.

و فى مجال ضبط المركبات المُبلغ بسرقتها، تم ضبط 5 سيارات ، 4 دراجات نارية) مُبلغ بسرقتها.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ 427 حكم جناية، و 22854 حكم حبس جزئى، و 4240 حكم حبس مستأنف، و 40986 حكم بالغرامة، و 11167 حكم مخالفة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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