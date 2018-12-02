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رياضة

اليوم.. فحص طبي لأحمد فتحي في الأهلي

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:26 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يخضع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم على ملعب التتش للتأكد من زوال الآلام التي يعاني منها في العضلة الضامة.

وبناء على الفحص الطبي يتحدّد مواصلة فتحي تنفيذ البرنامج التأهيلي من خلال الاكتفاء بجلسة في الجيم أو انطلاق مرحلة جديدة من التأهيل بالجري حول الملعب.

واشتكى فتحي من إصابة في العضلة الأمامية أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي، ويتم تجهيزه طبيًا للعودة من جديد للمشاركة في التدريبات.

واستعاد الأهلي ذاكرة الانتصارات بتغلبه على مضيفه بتروجيت 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

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