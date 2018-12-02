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رياضة

الخطيب يعود اليوم من ألمانيا ويعلن عن المدير الفني الجديد للأهلى

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:41 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يعود محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي اليوم الي القاهرة قبل الإعلان الرسمي عن المدير الفني الاجنبي الذي سيقود الفريق الأول بدءًا من الأسبوع المقبل خاصة أن هناك اتفاقا على  أن يكون محمد يوسف قائمًا باعمال المدير الفني حتي مواجهة الجونه المقرر لها الأربعاء المقبل.

وكشتف مصادر خاصة أن الخطيب يفرض سرية كاملة علي اسم المدرب الأجنبي الذي أنهي كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد معه فعليًا في مدينة هانوفر وهو لن يخرج عن الثلاثي الأرجنتيني رامون دياز والأرجواني جوزيه كارينيو مدرب النصر السعودي السابق والإلماني ماجات.

وتسود حالة من الترقب الشديد داخل النادي لظهور محمود الخطيب المقرر لها غدًا الاثنين وغن كان كل المؤشرات تشير إلي أن الشتكيل الجديد لقطاع الكره سوف يعلن بعد إجتماع ودي مع مجلس إدارته والذي سوف يشمل سيد عبدالحفيظ مدير قطاع الكره ( مدير رياضي) ولا يزال هناك خلاف واح في إدارة التعاقدات.
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