ترقب لموافقة البرلمان على تصالح مخالفات البناء.. علاء والي: وضعنا النقاط فوق الحروف.. وهناك حالات لا ينطبق عليها.. أسامة شرشر: خطوة إيجابية

يترقب أصحاب العقارات المخالفة، الموافقة النهائية على مشروع قانون الحكومة المقدم إلى البرلمان بشأن التصالح فى مخالفات البناء، بعد أن وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، عليه، وراعت فيه مطالبات التقنين على المباني الملاصقة للأحوزة العمرانية، خاصة أنها قائمة وبها مرافق فيما عدا الصرف الصحى.



المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان ، قال إن اللجنة وضعت النقاط فوق الحروف بعد موافقتها على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لأن هناك بعض الحالات لا ينطبق عليها " قانون التصالح " وهى : البناء الذى تم على الأراضى المملوكة للدولة ، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز ، والمخالفات التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء ، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا ، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات ، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني , وتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة ، والبناء الذى تم بالفعل على الأراضي الزراعية .



وأضاف علاء والى أنه بالنسبة للمبانى التى تمت على الأراضى الزراعية لن يتم التصالح فيها ، إلا فيما عدا ما جاءت فى الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضى بشأن الكتل السكنية المتأخمة للكتل السكنية القديمة وطبقا للتصوير الجوى الأخير الذى نفذته القوات المسلحة فى 22 يوليو عام 2017.



وفى ذات السياق أوضح المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان أنه بعد الموافقة على مشروع القانون ، الآن جارى التنسيق بين وزارة الاسكان والمرافق ، ووزارة الدفاع بشأن الخرائط الخاصة بالتصوير الجوى الذى نفذته القوات المسلحة فى 22 يوليو 2017 لإرسالها إلى جميع المحافظات لإعداد تخطيط عمرانى بالتنسيق مع وزارات ( الإسكان والمرافق ، والزراعة ، والتنمية المحلية ) فى ضوء ما تضمنه هذا التصوير بالنسبة للمبانى التى اقيمت بالمخالفة على الأراضى الزراعية وانتزعت منها صفة الزراعة وتم توصيل المرافق لها وهى ملاصقة تمامًا للحيز العمرانى لكى ينطبق عليها قانون التصالح فى مخالفات البناء .



وأشاد النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، بتوافق الحكومة، ولجنة الإسكان بمجلس النواب، على مقترحه المتعلق بالتصالح فى مخالفات البناء التى تمت على الأراضى الزراعية بشرط ملاصقتها للحيز العمرانى وبها كافة المرافق، فى إطار الموافقة المبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء، والمنتظر إحالته للجلسة العامة للبرلمان لمناقشته بها بحسب جدول الأعمال.



جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مساء السبت، مؤكدًا على أنها خطوة إيجابية وتؤكد جدية الحكومة والبرلمان نحو التغلب على الإشكاليات التى يعانى منها المواطن، خاصة أن العديد من المبانى فى القرى والمدن تم بنائها على الأراضى الزراعية منذ سنوات كثيرة، وتم توصيل المرافق من مياه وكهرباء تليفونات وغيرها، ومع ذلك تعد فى إطار المخالفات.



وأكد عضو مجلس النواب، أن التصالح فى مثل هذه المخالفات ضرورة مهمة، واستكمال باقى المرافق لها، وخاصة الصرف الصحى، حيث المبانى قائمة منذ سنوات كثيرة، وتتوارثها الأجيال، ومن ثم على الحكومة الاستفادة من ذلك لصالح الدولة المصرية من خلال التصالح وتوريد أموال للدولة التى هى فى حاجة كبيرة لها، وأيضا سيستفيد المواطن من ناحية التصالح واستكمال باقى المرافق له.



ولفت شرشر إلى أن بداية هذا الأمر تعود لتقدمه بطلب إحاطة مع النائب معتز محمود، وتم التحدث بشأن إستكمال المرافق وخاصة الصرف الصحى لمثل هذه الإنشاءات، وتم استعراض الأمر أمام ممثلى الحكومة، وتم التأكيد على أن خطة الصرف على مستوى الجمهورية تتم وفق استراتيجية 2030، مشيرا إلى أنه إقترح فى الإجتماع أن يتم ضم هذه المبانى الملاصقة للحيز العمرانى لقانون التصالح فى مخالفات البناء، وهو ما تم فى النهاية بموافقة لجنة الإسكان بإضافة فقرة فى المادة الأولى للقانون بشأن استثناء المبانى الملاصقة للحيز العمرانى التى تم بناءها على الأراضى الزراعية فى التصالحات وفق أخر تصوير جوى فى يوليو 2017 وذلك بالتوافق مع الحكومة.



فى السياق ذاته أكد شرشر على أن المواطن سيستفيد والدولة ستسفيد، وهذه المصلحة العامة التى يسير فى إطار مؤسسات الدولة، وحرص البرلمان ونوابه للتغلب على الإشكاليات التى يعانى منها المواطن،مشيرا إلى أن هذه الخطوة تواجه أى فساد إدارى يتم من قبل بعض الموظفين فى الإدارات المختصة بشأن المبانى.



وأختتم شرشر حديثه بأن الفساد الإارى يخلف العديد من الإشكاليات، ومن ثم مواجهته بحسم ضرورة، مؤكدا على أن الأنظمة السابقة لم تكن تعمل للتغلب على إشكاليات البناء ومن ثم تراكم بشأنها العديد من المخالفات التى تسببت فى إشكاليات كثيرة، ومن ثم التغلب عليها والاستجابة للمواطن ضرورة، مطالبا بأن تكون الاستراتيجات كبيرة والرؤى لسنوات بعيده فى إدارة الدولة.

وقال النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشرع قانون التصالح بمخالفات البناء، تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة بما يخدم المصلحة العامة للدولة المصرية، وحقوق المواطن المصرى للتغلب على الإشكاليات المتعلق بالبناء فى مصر.



جاء ذلك فى تصريحات لـ"صدى البلد"، مؤكدًا على أن المواد الخلافية تم التوافق عليه، من قبل أعضاء اللجنة، خاصة فيما يتعلق بالجزء الخاص بالمبانى التى تمت على الأراضى الزراعية حيث لن يتم التصالح فيها ، إلا فيما عدا ما جاءت فى الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضى بشأن الكتل السكنية المتأخمة للكتل السكنية القديمة وطبقا للتصوير الجوى الأخير الذى نفذته القوات المسلحة فى 22 يوليو عام 2017 قائلا:" هذه خطوة مهمة جدا وفى صالح المواطن والدولة".



ورجح عضو لجنة الإسكان أن يتم مناقشة التقرير النهائى لهذا القانون بالجلسة العامة، خلال الشهر الجارى، مؤكدا أن اللجنة أنتهت من التقرير النهائى له، مشيرا إلى أن المادة الخامسة حدد الرسوم المطلوبة للتصالح بما لا يجاوز قرار رئيس الوزراء بشأن سعر المتر المسطح، على أن تحد اللائحة التنفيذية الرسوم وضوابطها وفق هذا القرار.