برلماني يشيد بقرار وزيرة السياحة بإنشاء صندوق ملكية خاصة للفنادق المتعثرة

قال النائب حسين خاطر عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن إنشاء صندوق مثل ملكية خاصة لمساعدة الفنادق المتعثرة سينشط السياحة من جديد في مصر، ويحسن الخدمات الفندقية لتحقيق النمو الاقتصادي للدولة.





وأضاف خاطر في تصريحات لـ"صدى البلد" أن هناك مناطق كثيرة في الدولة تحتاج إلى التطوير والصيانة ومنها مدينة شرم الشيخ التي تحتاج إلى 20 مليار لتواكب العصر، مضيفا أن الفنادق لابد أن تكون على المستوى العالمي لاستقبال السائحين لتحقيق النمو الاقتصادي للدولة المصرية.





وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدني، إلى أن مصر تمتلك الطبيعة الجذابة ولابد من تحقيق الكفاءة الخدمية التي تليق بها لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين إلى مصر.



