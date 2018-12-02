نصار: معرض التجارة والاستثمار فرصة لتبادل الأعمال فى أفريقيا



أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن المعرض التجاري الأفريقي الذي تستضيفه مصر في الفترة من 11 حتي 17 ديسمبر الجاري، يعد الأول من نوعه في أفريقيا، موضحا أنه يوفر منصة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار والسوق وتمكين المشترين والبائعين والمستثمرين.



أوضح في تصريحات صحفية، أن المعرض يوفر فرصًا لتبادل الأعمال وإبرام الصفقات التجارية بهدف زيادة التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية.



أشار نصار إلى أن عدد الشركات التي أكدت مشاركتها في المعرض بلغ 1055 شركة أفريقية، منها 300 شركة مصرية، بالإضافة إلى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض.

