بوتين عن إلغاء لقائه مع ترامب: لا أعتقد أن رئيس أمريكا يخشى شيئا ما

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنباء إلغاء لقاء بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة العشرين.



وقال بوتين "لا أعتقد أن الرئيس ترامب يخاف من شيء ما، إنه شخص ذو خبرة كبيرة، شخص بالغ، لذلك هذا غير صحيح"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.



وكشف بوتين عما دار بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين، حيث أكد أنه تحدث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشكل مقتضب، وأنه أجاب عن أسئلته حول حادث البحر الأسود في بضع كلمات.