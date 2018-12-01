طريقة مبتكرة لتقديم المكرونة بمذاق مختلف

جددى فى طريقة تحضير المكرونة لأطفالك إليك طريقة تحضيرها على طريقة الشيف إلهام فتحى ..



المقادير..



1 كوب مكرونة

1 بصلة متوسطة مقطعة شرائح صغيرة

1 فلفل أخضر متوسط الحجم

1 طماطم متوسط الحجم مقطعة مكعبات صغيرة

1 ملعقة كبيرة صلصة مكرونة

1 ملعقة كبيرة كاتشب

1 ملعقة صغيرة زيت نباتي

ملح وفلفل حسب الرغبة

1 علبة تونة

ريحان



طريقة التحضير



تسلق المكرونة ويوضع الزيت في مقلاة على النار ثم يضاف اليها البصل والفلفل الاخضر ويتبلوا بالملح والفلفل الأسود، ثم يقلبوا جيدًا



ويضاف الطماطم ويقلبوا ثم تضاف التونة ويتبل ويقلب المزيج لمدة دقيقتين ويضاف صلصة المكرونة والكاتشاب ويخلطوا جيدًا ثم تضاف المكرونة ويقلبوا جيدا و تسكب المكرونة بالتونة في طبق التقديم ..