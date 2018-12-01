ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة مبتكرة لتقديم المكرونة بمذاق مختلف

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:34 م
صدى البلد
لمياء الياسين
جددى فى طريقة تحضير المكرونة لأطفالك إليك طريقة تحضيرها على طريقة الشيف إلهام فتحى ..

المقادير..

1 كوب مكرونة
1 بصلة متوسطة مقطعة شرائح صغيرة
1 فلفل أخضر متوسط الحجم
1 طماطم متوسط الحجم مقطعة مكعبات صغيرة
1 ملعقة كبيرة صلصة مكرونة
1 ملعقة كبيرة كاتشب
1 ملعقة صغيرة زيت نباتي
ملح وفلفل حسب الرغبة
1 علبة تونة
ريحان

طريقة التحضير

تسلق المكرونة ويوضع الزيت في مقلاة على النار ثم يضاف اليها البصل والفلفل الاخضر ويتبلوا بالملح والفلفل الأسود، ثم يقلبوا جيدًا

ويضاف الطماطم ويقلبوا ثم تضاف التونة ويتبل ويقلب المزيج لمدة دقيقتين ويضاف صلصة المكرونة والكاتشاب ويخلطوا جيدًا ثم تضاف المكرونة ويقلبوا جيدا و تسكب المكرونة بالتونة في طبق التقديم ..
loading...

ترشيحاتنا

مدير مكتب الأهرام بباريس: أشك أن يتجاوز ماكرون مظاهرات السترات الصفراء

تركي آل الشيخ يحسم مصير كينو مع بيراميدز ..فيديو

مفاجأه جديدة في أزمة مهدي عبيد حكم مباراة الأهلي والترجي

"السترات الصفراء" تخطط للانتشار في ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

أحمد مدبولي أول الراحلين عن الزمالك في الانتقالات الشتوية

حيلة تخلصك من دوالى الساقين فى 10 دقائق

أب يقتل رضيعه بالحوامدية بسبب بكائه المستمر

100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس

الجار الله يوجه رسالة لقناة الجزيرة بشأن مقتل خاشقجي

ماكرون يتوعد متظاهري السترات الصفراء.. واجتماع وزارى طارئ.. فيديو

كنيكرز بقرة عملاقة ذات عضلات مرعبة أذهلت العالم .. صور

الأهلي يصعد للمركز الـ 16 في الدوري من بوابة بتروجت .. تعرف على مواجهات ديسمبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس

السعودية تشهد أول قداس علي أرضها في التاريخ..صور

عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

سفارة رومانيا تنظم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني .. صور

فيديو

تركي آل الشيخ: إيقاف رئيس الزمالك أفاد النادي الأبيض ..فيديو
تركي آل الشيخ يتحدث عن علاقته بمحمود الخطيب ..فيديو
آل الشيخ يكشف مفاجأة عن استضافة مصر أمم أفريقيا 2019 .. فيديو
ماجد المصري يحتفل بشبكة ابنته ماهيتاب.. فيديو
تركي آل الشيخ يكشف موعد عودة قناة بيراميدز للبث .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟