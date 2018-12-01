الكسب غير المشروع يحيل القاضي الإخواني وليد شرابي إلى الجنايات

احال جهاز الكسب غير المشروع القاضي المحال للصلاحية وليد شرابي لمحكمة الجنايات ،لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع واستغلال النفوذ.



واكد مصدر قضائي بالعدل ،ان الجهاز احال اوراق شرابي -القاضي المحال للتقاعد بسبب انتمائه لجماعة الاخوان الارهابية- الي محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمته امام محكمة الجنايات.



وأشار الي ان شرابي حقق ثروات طائلة خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

