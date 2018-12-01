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رياضة

ريال مدريد يتجاوز أحزان الليجا بهدفين في شباك فالنسيا .. فيديو

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:37 م
صدى البلد
أحمد هاني
حقق ريال مدريد فوزًا بهدفين دون رد على فالنسيا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، فى قمة مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

أحرز مدافع فالنسيا هدف ريال مدريد بالخطأ في مرماه فى الدقيقة الثامنة على بداية المباراة، بعد عرضية دانى كارفخال مدافع الميرينجي.

وفي الشوط الثاني عاد ريال مدريد وعزز من تقدمه بالهدف الثاني بعد هجمة مرتدة قادها داني كارفخال ومررها الي كريم بنزيما الي مرر الكرة بدورة إلى لوكاس فاسكيز فاسكنها على يسار الحارس.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد 17 نقطة فى المركز الـ12 برصيد.

وفي مباراة أخري ومن نفس الجولة حقق خيتافي فوزا كبيرا على ضيفه إسبانيول، بثلاثة أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس مؤقتا متخطيا ريال مدريد، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 21 نقطة في المركز الخامس.




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