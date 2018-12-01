تأسيس وحدة لإصلاح تشوهات العظام بمستشفى قنا العام

أعلن الدكتور محمد الديب مدير مستشفي قنا العام، عن تأسيس وحدة لإصلاح تشوهات العظام وإطالة العظام بالمستشفى، وذلك فى إطار خطة تطوير المستشفى وتلبية الاحتياجات الطبية المختلفة لابناء قنا.



وأوضح الديب أن إصلاح تشوهات وإطالة العظام تخصص دقيق في جراحات العظام مثل الالتهابات النكروزية وقصر الأطراف والإعوجاجات ومن المحتمل أن تشمل هذه الوحدة أيضًا حالات مناظير الركبة.



وأشار الديب إلى أن هذا التخصص مفتقد في مستشفيات الصعيد مما يضطر المرضى للسفر وتحمل نفقات كبيرة تمثل عبئا كبيرا وخاصة على محدودي الدخل من أبناء قنا.

