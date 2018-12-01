الآثار تكشف ضوابط عمل فرق البحث المصرية والأجنبية بالقاهرة

وضعت وزارة الآثار العديد من القواعد لتنظيم عمل البعثات الأجنبية والمصرية العاملة فى الآثار المصرية والإسلامية والقبطية، وعدد من الضوابط الخاصة بعملها وعلاقتها بالمجلس الآعلى للآثار، والذي يقوم عبر إدارات مختصة بالرقابة علي جميع البعثات العاملة فى مصر.



وطبقا لتلك القواعد والضوابط التي حصلنا عليها من وزارة الأثار، فإنه لا بد ان يتقدم رئيس البعثة بخريطة مساحية بمقياس رسم مناسب للموقع المراد العمل فيه، وموقع عليها مسطح المكان وحدوده من جميع الاتجاهات مع ذكر فترة العمل عن كل موسم وخطة عمل واضحة.



ولابد لأي بعثة ان تكون تابعة لجامعة او جهة علمية معترف بها، وأن يكون لها نشاط وأبحاث فى مجال الاثار، مع التأكيد على ضرورة عدم التصريح لأى شخص في البعثة بالعمل إذا كان غير تابع لمؤسسة علمية طبقا لقانون حماية الآثار.



وحظرت الوزارة خروج عينات من التربة المصرية لإجراء التحاليل عليها فى الخارج، على ان يتم تحليلها بمعامل مركز البحوث والصيانة التابع للمجلس الآعلى للآثار أو بالمعاهد العلمية داخل مصر، وغير مصرح بانضمام اى عضو جديد لاى بعثة إلا بعد موافقة اللجنة الدائمة.



كما تم حظر التصريح للبعثات العاملة بفتح مواقع جديدة الا بعد الانتهاء من الموقع التى تعمل فيه واصدار النشر العلمى الكامل، وعدم قيام البعثة بالعمل فى اكثر من موقع واحد فى نفس الوقت، ويتم تحرير محضر بين المفتش المرافق ورئيس البعثة لتحديد الموقع الذى سيجرى فيه العمل حتى لاتتجاوز البعثة حدود الترخيص، مع تحديد مكان حفظ الآثار سواء بمخزن البعثة او مخازن المنطقة ويقوم المفتش المرافق بتقديم تقرير مبدئى شهرى عن سير عمل البعثة ومدى التزامها باللوائح والتعليمات.



وكذا يتم الابلاغ فورا عن اى كشف اثرى هام من رئيس البعثة القائم بالعمل الى الأمين العام للمجلس الاعلى للاثار والا يتم النظر فى ايقاف البعثة، علي أن تتعهد البعثة باعداد صناديق لحفظ الآثار المكتشفة وتكاليف النقل الى المخازن العامة او المتاحف، وتتعهد البعثة بتكاليف تأمين الموقع بالحراسة اثناء فترة العمل البعثة،وتقوم كل بعثة بأعمال التسجيل والتوثيق الآثرى لجميع الاثار المنقولة المكتشفة، وذلك بالسجل الخاص بالبعثة مع وضع صورة فوتوغرافية للأثر بالاشتراك مع المفتش المرافق.



وشددت القواعد علي أن تلتزم كل بعثة بإجراء اعمال الترميم والصيانة لما تقوم بالكشف عنه، سواء الاثار الثابتة او المنقولة اولا بأول وتطبيق الاساليب والتقنيات الحديثة، والبعثات التى تقوم باعمال نقل النصوص والفاكسميلى والتصوير والرفع الاثرى، عليها تنفيذ ذلك بطريقة لاتسبب اى اضرار على الاثر مع ايداع نسخة من جميع الاعمال لصالح المجلس الاعلى للآثار، ويعاد النظر فى الترخيص بالعمل للبعثة اذا مضى خمس سنوات دون اصدار النشر العلمى الكامل لاعمال الحفائر فى حالة الانتهاء من العمل فى الموقع المرخص به.