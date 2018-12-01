ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محمد فضل يرد على أنباء خروجه من الاهلي بصفقة مدوية للمارد الأحمر

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:42 م
صدى البلد
نور عادل
نجح محمد فضل،مدير لجنة التعاقدات بالنادي الاهلي،فى ابرام اول صفقة لصالح النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونشر محمد فضل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي منشورا يؤكد تعاقد الاهلي مع اولى صفقات الشتاء ليرد على الانباء التي اثيرت حول خروجه من لجنة التعاقدات خلال الفترة الماضية.

وكان سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة قد اعلن عن تعاقد الأهلي مع محمد محمود لاعب وادي دجلة لمدة ٤ سنوات ونصف السنة تبدأ مع أول يناير القادم.

جاء ذلك في ضوء اتصالات ايجايبة للغاية دارت بين محمود الخطيب رئيس النادي والموجود حاليًا في المانيا للعلاج والمهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة والذي تعامل مع ملف انتقال اللاعب محمد محمود باحترافية شديدة وتعاون كبير مع النادي الأهلي يعكس العلاقة المتميزة التي تربط بين الناديين.
loading...

ترشيحاتنا

حازم إمام يرد على اتهامات سيد عبد الحفيظ لـ اتحاد الكرة

شاهد.. رضيعة معجزة ولدت قبل موعدها بـ4 شهور بحجم لوح شوكولاتة

عصام عبدالفتاح يفتح النار على الأهلي بعد هجوم مدير الكرة

شهود عيان: البلطجية عدموا ضابط المقطم العافية.. وفجلة حاول الاستيلاء على سلاحه لكسر عينه.. تفاصيل

السر في النعناع.. 5 نصائح لمرضى القولون العصبي

الجار الله يوجه رسالة لقناة الجزيرة بشأن مقتل خاشقجي

انفجار خط غاز بمنطقة أسيوط البترولية واختناق 4 أشخاص

عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور

مفاجأه جديدة في أزمة مهدي عبيد حكم مباراة الأهلي والترجي

تركي آل الشيخ يكشف موعد عودة قناة بيراميدز للبث .. فيديو

فتاة التروسيكل تكشف السر وراء زيها الخاص خلال لقاء الرئيس

7 فوائد طبية لا تعرفها عن الشاي الأحمر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس

السعودية تشهد أول قداس علي أرضها في التاريخ..صور

عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

سفارة رومانيا تنظم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني .. صور

فيديو

تركي آل الشيخ: إيقاف رئيس الزمالك أفاد النادي الأبيض ..فيديو
تركي آل الشيخ يتحدث عن علاقته بمحمود الخطيب ..فيديو
آل الشيخ يكشف مفاجأة عن استضافة مصر أمم أفريقيا 2019 .. فيديو
ماجد المصري يحتفل بشبكة ابنته ماهيتاب.. فيديو
تركي آل الشيخ يكشف موعد عودة قناة بيراميدز للبث .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟