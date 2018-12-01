محمد فضل يرد على أنباء خروجه من الاهلي بصفقة مدوية للمارد الأحمر

نجح محمد فضل،مدير لجنة التعاقدات بالنادي الاهلي،فى ابرام اول صفقة لصالح النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.



ونشر محمد فضل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي منشورا يؤكد تعاقد الاهلي مع اولى صفقات الشتاء ليرد على الانباء التي اثيرت حول خروجه من لجنة التعاقدات خلال الفترة الماضية.



وكان سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة قد اعلن عن تعاقد الأهلي مع محمد محمود لاعب وادي دجلة لمدة ٤ سنوات ونصف السنة تبدأ مع أول يناير القادم.



جاء ذلك في ضوء اتصالات ايجايبة للغاية دارت بين محمود الخطيب رئيس النادي والموجود حاليًا في المانيا للعلاج والمهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة والذي تعامل مع ملف انتقال اللاعب محمد محمود باحترافية شديدة وتعاون كبير مع النادي الأهلي يعكس العلاقة المتميزة التي تربط بين الناديين.