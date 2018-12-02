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واحد من الناس يعرض تقريرا عن جريمة طفل البامبرز

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 02:34 ص
صدى البلد
محمد القاضي
عرض الإعلامي عمرو الليثي، خلال تقديمه برنامج "واحد من الناس"، تقريرا عن جريمة طفل البامبرز، موضحا أن الحادثة تعود إلي أوائل شهر رمضان 2017، عندما اختفي الطفل حمزة من أمام الجميع بمنطقة المطرية وبحثت أسرته عنه لساعات، وفي هذا التوقيت كان المتهمون يفكرون في وسلية للتخلص من الطفل، ومع صراخه دلهم الشيطان علي التخلص منه بإلقاءه من فوق العقار، لتعثر عليه اسرته وهو لا يرتدي سوي البامبرز.

وأوضح التقرير أنه بعد نقل الطفل إلي المستشفي، أُثبت أنه مصاب بنزيف في المخ وارتجاج، وأن لديه اصابات جراء محاولات اعتداء جنسية عليه.

وأشار التقرير إلي أن والد الطفل حمزة، عبد الهادي محمود، لم يكن يدري أن تمسكه بحق إبنه سوف ينهي حياته بعد الحادث بسنة توجه مجموعة من أهالي المتهمين إلي منزلة لاجبارة على التنازل عن قضية هتك عرض طفلة، وعندما رفض التنازل قتلوه.

وأضاف التقرير، أن أسرة الطفل حمزة عاشت أكبر مأساة يمكن أن تعيشها أي أسرة ما بين القلق علي حياة صغيرها وبين حجم الغضب والرغبة في الثأر لروح والده.

وقالت والدة الطفل حمزة، أنهم في رمضان العام الماضي، قبل الفطار بساعة إلا ربع، كان حمزة في الشارع، متابعه: «بصيت لقيت العيال بتنادي عليا، ويقولوا إحنا مش لاقيين حمزة»، لافته: «أهل المتهمين كانوا بيوزعونا علشان نطلع ندور برا المنطقة علشان يحدفوه من فوق السطح».

وأردفت: «قبل العشاء بعشر دقايق، قالوا دا في حته إسمها عرفات، وبينادوا علي إسم حمزة في مسجد».

وتابعت خالة حمزة: «إحنا مسكنا الشوارع حتة حتة، والموضوع دا مش بيحصل في الشارع عندنا، علشان كلنا مرتبطين ببعض، وإللي اغتصب حمزة قالنا إحنا سمعنا بينادوا علي حمزة في مسجد إسمه المسلة في المطرية، مجرد ما خرجنا جالي تليفون إن حمزة في مستشفي الزيتون، وفيه توكتوك لقاه ورما ومشي، بس هو كان مرمي من الدور الخامس».
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