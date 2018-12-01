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منوعات

موعد مع الجحيم .. صخور فضائية غير مرئية ستمحو البشرية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:49 م
صدى البلد
أحمد شريف
اعترف الفلكيون بأن هناك آلاف الكويكبات القاتلة، التي يمكن ان تمحو البشرية في أي وقت ، ولن يمكن رؤيتها حتى يفوت الأوان.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، تتعرض ناسا لضغوط للتوصل إلى طرق، لوقف صخرة فضائية قد تدمر الكوكب.

فيما اعترف علماء الفلك الآن بأن هناك مئات الصخور الفضائية، غير المرئية بجوار كوكب الأرض ، بعضها يشكل تهديدًا للبشرية.

وكان قد قام فريق من جامعة كومبلوتنس بمدريد، بنشر ببحث يناقش احتمالية تعرض الكويكبات الكبيرة لتفتيت، لتتحول إلى قطع صغيرة ستنهار عبر غلافنا الجوي.

وأفاد العلماء انه من الصعب تتبع الأشياء التي يتم إنتاجها أثناء التصادمات "الكارثية" والتي تباعها الفوضى للتأثيرات المدارية".وهذا يعني أن الفلكيين غير قادرين على رؤية الصخور قبل أن تضرب كوكب الارض؛ وإذا ظهرت واحدة من تلك الصخور الكبيرة، بالفعل في اعلى الكوكب، فقد يكون قد فات الأوان لإخلاء أي مدن يقع عليها دمار الصخور.
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