الشيشيني: استهداف 20 مليون مواطن خلال ثانى مراحل 100 مليون صحة

قال الدكتور جمال الشيشيني ، نائب مدير الحملة القومية للكشف عن الأمراض غير السارية ، إنه تم انطلاق المرحلة الثانية من حملة " 100 مليون صحة " ، لتشمل 11 محافظة على مستوى الجمهورية.



وأضاف في خلال لقائه ببرنامج " هنا العاصمة "، المذاع عبر فضائية" سي بي سي "، أن المرحلة الأولى كانت تستهدف 17 مليون مواطن، موضحا أنه تم فحص أكثر من 11 مليون حتى انتهاء تلك المرحلة، مشيرا إلى استهداف أكثر من 20 مليون مواطن خلال المرحلة الثانية، على مدار ثلاث أشهر.



أوضح، أنه تم إعداد غرفة عمليات من أجل متابعة جميع نطاق المسح ، وتلقي الشكاوى من جانب المواطنين والقضاء عليها في أسرع وقت.

