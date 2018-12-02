ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

والدة طفل البامبرز تطالب بتعديل قانون الطفل

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:54 ص
صدى البلد
محمد القاضي
قالت إيمان مصطفى، زوجة الراحل عبد الهادي والد الطفل حمزة، ضحية الاغتصاب بالمطرية، المعروفة إعلاميًّا بـ"طفل البامبرز"، إن ابنها لم تكن له علاقة بالولَدين اللذين اغتصباه، متابعه: «ماكانش فيه بينّا وبين أسرة الأولاد اللي اغتصبوا ابني عداوة».

وأضافت مصطفى، خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور "عمرو الليثي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الولدَين اللذين اغتصبا نجلها، جذباه عن طريق قطعة حلوى، وقالا له: «تعالَ خد حتة حلاوة»، ثم صعدا به إلى سطح الدور الخامس الذي ألقيا به من فوقه بعد ارتكاب جريمتهما، والمغتصبَين اعترفا بما فعلاه، قائلة: «الطب الشرعي أثبت تعرض نجلي للاغتصاب».

وأكدت والدة ضحية الاغتصاب أن الولَدين اللذين اغتصبا نجلها يعانيان شذوذًا جنسيًّا، ونجلها ليس الحالة الوحيدة، ولكنهما قاما باغتصاب آخرين.

وطالبت خالة ضحية الاغتصاب، خلال وجودها أيضًا بالبرنامج، بتعديل قانون الطفل.
loading...

ترشيحاتنا

مدير مكتب الأهرام بباريس: أشك أن يتجاوز ماكرون مظاهرات السترات الصفراء

مستشفى الأهلي يفتح أبوابه.. 10 إصابات بين صفوف نادي القرن أبرزهم معلول وآجايي

فوائد الخبيزة تجعلك لن تستغني عنها في الشتاء

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة استقالة حسام البدري من بيراميدز.. فيديو

كنيكرز بقرة عملاقة ذات عضلات مرعبة أذهلت العالم .. صور

اجتماع تنسيقى بين مجلس الدراويش والقيادات الأمنية

شعبة المستوردين:رفع الدولار الجمركى ليس له علاقة بالصناعة المحلية

العربية للتصنيع: مدرعة مصرية جديدة بمعرض ايديكس

100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس

الكرملين يعلن عن زيارة مرتقبة لـ بوتين إلى السعودية

تركي آل الشيخ يكشف موعد عودة قناة بيراميدز للبث .. فيديو

آل الشيخ يكشف مفاجأة عن استضافة مصر أمم أفريقيا 2019 .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس

السعودية تشهد أول قداس علي أرضها في التاريخ..صور

عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

سفارة رومانيا تنظم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني .. صور

فيديو

تركي ال الشيخ: أنا محب للأهلي.. وغير راض عن وضعه الحالي.. فيديو
فيديوجراف| كارلوس غصن المنقذ في قفص الاتهام
تركي آل الشيخ: إيقاف رئيس الزمالك أفاد النادي الأبيض ..فيديو
تركي آل الشيخ يتحدث عن علاقته بمحمود الخطيب ..فيديو
آل الشيخ يكشف مفاجأة عن استضافة مصر أمم أفريقيا 2019 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟