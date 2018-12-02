والدة طفل البامبرز تطالب بتعديل قانون الطفل

قالت إيمان مصطفى، زوجة الراحل عبد الهادي والد الطفل حمزة، ضحية الاغتصاب بالمطرية، المعروفة إعلاميًّا بـ"طفل البامبرز"، إن ابنها لم تكن له علاقة بالولَدين اللذين اغتصباه، متابعه: «ماكانش فيه بينّا وبين أسرة الأولاد اللي اغتصبوا ابني عداوة».



وأضافت مصطفى، خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور "عمرو الليثي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الولدَين اللذين اغتصبا نجلها، جذباه عن طريق قطعة حلوى، وقالا له: «تعالَ خد حتة حلاوة»، ثم صعدا به إلى سطح الدور الخامس الذي ألقيا به من فوقه بعد ارتكاب جريمتهما، والمغتصبَين اعترفا بما فعلاه، قائلة: «الطب الشرعي أثبت تعرض نجلي للاغتصاب».



وأكدت والدة ضحية الاغتصاب أن الولَدين اللذين اغتصبا نجلها يعانيان شذوذًا جنسيًّا، ونجلها ليس الحالة الوحيدة، ولكنهما قاما باغتصاب آخرين.



وطالبت خالة ضحية الاغتصاب، خلال وجودها أيضًا بالبرنامج، بتعديل قانون الطفل.