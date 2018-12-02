علي جمعة: العقل المسلم له 30 مكونا .. تقديم اليسر على العسر مبدأ قرآني في مواجهة المشاكل.. ولا يوجد حكما فقهيا معتمدا شاذا

عفا الله عما سلف مبدأ قرآني موجود في كل المجالات

المباديء القرآنية مطلوبة في كل المجالات المختلفة

24 مبدأ في القرآن الكريم



قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إن المبادئ القرآنية، من مكونات العقل المسلم ومثال على هذه المبادئ أن الضرورات تبيح المحظورات.



وأضاف جمعة خلال لقائه على فضائية " سي بي سي" أن اليسر يغلب العسر هو مبدأ قرآني حال مواجهة الإنسان أي مشكلة في حياته، موضحا:" الفتنة أشد من القتل، البر هو التقوى ، والحرمات قصاص، لا إكراه الدين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"، كل هذه مباديء قرآنية.



وتابع: المباديء القرآنية مطلوبة في كل المجالات المختلفة والاقتصادية والسياسية والتربوية.



وقال المبدأ القرآني مكون عقل المسلم، و"عفا الله عما سلف" هو مبدأ من المبادئ القرآنية، مضيفا أن المبدأ القرآني "عفا الله عما سلف" هو أساس التوبة، وهو يصلح في التربية والقانون والتوبة والعلاقات الشخصية، وتصلح أيضًا في السياسة.



وشدد على أن الرسائل العلمية التي نوقشت في الأزهر حصرنا فيها 24 مبدأ في القرآن الكريم.



وأشار الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إلى أن هناك 30 مكونا من مكونات العقل المسلم، أولها أن الإنسان يسأل نفسه من أين نحن، وعقيدة المسلم أن هناك إلها خلق هذا الكون من العدم.



وأضاف " أن المكون الثاني ما المراد من الدنيا، والمراد هو أننا مكلفون ، والتكليف عبادة الله وعمارة الأرض ، مشيرا إلى أن محورية حضارتنا منطلقة من القرآن وخادمة للقرآن فمنه الانطلاق وإليه العودة .



وأكد، مفتي الجمهورية السابق، انه لا يوجد حكم فقهي معتمد شاذ، لأنه كان هناك قواعد لاعتماد الرأي.



وأضاف " جمعة" خلال حواره على فضائية " سي بي سي": "من أسباب رفض الرأي الفقهي في الإسلام أن يكون مخالفًا لمبادئ الشريعة، أو يضيق مصلحة رعاها، أو يقر على مقصد شرعي، أو يخالف مبدأ عامًا.



وأشار إلى أنه كان هناك اجتماع للعلماء، بمثابة المجامع الفقهية، فأبوحنيفة مثلًا كان يحضر له 300 من كبار أئمة اللغة والفقه والحديث، يحدث التداول بينهم.