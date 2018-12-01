ننشر صور توقيع محمد محمود للاهلي في منزل حسام غالي

أعلن سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تعاقد النادي مع محمد محمود لاعب وادي دجلة لمدة ٤ سنوات ونصف السنة تبدأ مع أول يناير المقبل.



وقال سيد عبدالحفيظ، إن التعاقد جاء ذلك في ضوء اتصالات ايجايبة للغاية دارت بين محمود الخطيب رئيس النادي والموجود حاليًا في المانيا للعلاج والمهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة والذي تعامل مع ملف انتقال اللاعب محمد محمود باحترافية شديدة وتعاون كبير مع النادي الأهلي يعكس العلاقة المتميزة التي تربط بين الناديين.



وكشفت مصادر خاصة أن التعاقد تم في منزل سيد عبدالحفيظ المنسق العام لقطاع الكره بالتجمع الخامس وبحضور محمد فضل مدير التعاقدات وعدلي القيعي مستشار التعاقدات.

