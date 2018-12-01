ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ننشر صور توقيع محمد محمود للاهلي في منزل حسام غالي

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:53 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أعلن سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تعاقد النادي مع محمد محمود لاعب وادي دجلة لمدة ٤ سنوات ونصف السنة تبدأ مع أول يناير المقبل.

وقال سيد عبدالحفيظ، إن التعاقد جاء ذلك في ضوء اتصالات ايجايبة للغاية دارت بين محمود الخطيب رئيس النادي والموجود حاليًا في المانيا للعلاج والمهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة والذي تعامل مع ملف انتقال اللاعب محمد محمود باحترافية شديدة وتعاون كبير مع النادي الأهلي يعكس العلاقة المتميزة التي تربط بين الناديين.

وكشفت مصادر خاصة أن التعاقد تم في منزل سيد عبدالحفيظ المنسق العام لقطاع الكره بالتجمع الخامس وبحضور محمد فضل مدير التعاقدات وعدلي القيعي مستشار التعاقدات.
ننشر صور توقيع محمد محمود للاهلي في منزل حسام غالي
ننشر صور توقيع محمد محمود للاهلي في منزل حسام غالي
loading...

ترشيحاتنا

الجار الله يوجه رسالة لقناة الجزيرة بشأن مقتل خاشقجي

تركي آل الشيخ يحسم مصير كينو مع بيراميدز ..فيديو

ننشر نسب الزيادة في أسعار السيارات بعد رفع الدولار الجمركي.. فيديو

مفاجأه جديدة في أزمة مهدي عبيد حكم مباراة الأهلي والترجي

شاهد .. إطلالة ملك قورة خلال عقد قران شقيقتها

السعودية تشهد أول قداس علي أرضها في التاريخ..صور

بلجيكا تحترق .. احتجاجات السترات الصفراء تثير فوضى عارمة في بروكسل

رجيم سريع لحرق الدهون فى 7 أيام فقط

آل الشيخ: كنت أتمنى استمرار الزمالك بالبطولة العربية لهذا السبب.. فيديو

أمريكا تؤكد براءة ولي العهد السعودي

الكسب غير المشروع يحيل القاضي الإخواني وليد شرابي إلى الجنايات

قصة القبض على سامية جمال بتهمة سرقة الورد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس

السعودية تشهد أول قداس علي أرضها في التاريخ..صور

عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

سفارة رومانيا تنظم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني .. صور

فيديو

تركي آل الشيخ يتحدث عن علاقته بمحمود الخطيب ..فيديو
آل الشيخ يكشف مفاجأة عن استضافة مصر أمم أفريقيا 2019 .. فيديو
ماجد المصري يحتفل بشبكة ابنته ماهيتاب.. فيديو
تركي آل الشيخ يكشف موعد عودة قناة بيراميدز للبث .. فيديو
تركي أل الشيخ: طموحنا استضافة السعودية لبطولات عالمية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟