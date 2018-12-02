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محافظات

وفد من حزب مستقبل وطن يزور مطران الفيوم

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:04 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
زار وفد من حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم دير العذب لتقديم التهنئة للأنبا إبرام لحصوله على رتبة المطران.

ضم الوفد المهندس عماد سعد حموده الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن والمشرف العام على القطاعات بالأمانة المركزية والنائب يوسف الشاذلى أمين التنظيم بالحزب بالفيوم واللواء محمد شرابى أمين شئون العضوية والأمناء المساعدين ونواب البرلمان وأمناء المراكز.

وتوجه نيافة الانبا ابرام مطران الفيوم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء وفد حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم على هذه الزيارة الطيبة، متنيا التقدم والازدهار لحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم برئاسة المهندس عبد القادر الجارحى الامين العام بالفيوم.
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