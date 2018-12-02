محافظ الدقهلية لشباب البرنامج الرئاسى: أدعوكم لتكوين شركات لحل مشكلة النظافة

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اجتماعا مع شباب البرنامج الرئاسى من أبناء الدقهلية، واستعرض معهم خطط المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وعدد من الملفات التى تم وضعها كأولوية فى التعامل مع المشكلات التى يعانى منها أبناء الدقهلية وفى مقدمتها النظافة.





وقال شاروبيم إننا نولى ملف النظافة أهمية كبيرة لتأثيره الكبير على الاوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصاديه للمواطنين، مشيرا إلى انه يسعى الى إنجاح منظومه النظافه الجديدة التى يتم تطبيقها منذ الشهر الماضى فى مدينه المنصوره والتى شهدت تحسنا ملموسا فى مستوى النظافه شعر به ابناء المنصورة.





واضاف ان هناك افكارا كثيرة بدأ فى تنفيذها ومنها الزام جميع المحلات بوضع صندوق للقمامه يكتب عليه اسماء المحلات وعلى نفقه اصحاب المحلات وتتحدد المسئوليه عن نظافه الشوارع التى تقع بها هذة المحلات بالتعاون بين اصحابها والاجهزه التنفيذيه بالاحياء ،





وشدد شاروبيم على ان من لايلتزم بوضع هذه الصناديق سيتم تغريمه مبلغ 3 آلاف جنيه ويتم تكرار مبلغ الغرامه فى حالة الاصرار على عدم الالتزام بوضع هذه الصناديق.





واضاف المحافظ ان هناك العديد من الوسائل الاخرى لمحاسبه اصحاب المحلات غير الملتزمين ، وقال ان النظافه موضوع يهم الجميع ويتسبب فى اضرار عديده فى حالة اهمالها وهذه الاضرار تتنوع بين اضرار صحيه نتيجه تكاثر الحشرات والقوارض والذباب والباعوض هذا الى جانب الاضرار التى تتسبب فيها القمامة المتراكمة فى اغلاق الطرق واعاقة الحركه المروريه والتى تمثل اعاقتها اهدارا اقتصاديا ويضاعف ويزيد مما تتحمله الدوله من دعم للمحروقات التى تستخدمها وسائل النقل المختلفة.



