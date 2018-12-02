المصري يرحب بتولي كامل أبوعلي ملف مئوية النادى 2020

رحب مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية بتولي أبو علي رئيس مجلس ادارة النادي المصري الأسبق ملف مئوية النادي والتي سيتم الاحتفال بها على مدار العام بعد المقبل 2020.



وقال حلبية إن باب النادي المصري مفتوح دومًا لكل من يريد خدمته والارتقاء به، مشيرا الي أن مئوية المصري حدث تاريخي يستوجب تكاتف الجميع داخل بورسعيد بصفة عامة والنادي المصري بصفة خاصة من أجل الخروج بهذا الحدث بالشكل اللائق بتاريخ وعراقة وجماهيرية القلعة الخضراء.



يذكر أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعلن خلال المؤتمر الاقتصادى الثاني للمحافظة عن تولي كامل ابوعلي ملف المئوية للنادى المصرى بالتنسيق مع مجلس الإدارة الحالي برئاسة رجل الاعمال سمير حلبية.