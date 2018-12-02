الجيزة تشن حملة موسعة لرفع الإشغالات بحي العجوزة.. صور

شن حي العجوزة بمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء جمال الشبكشي، حملة مكبرة للقضاء على إشغالات الشوارع بنطاق الحي، بناء على تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة القضاء على الاشغالات في شوارع المحافظة.
وتمكنت الحملة من رفع العديد من إشغالات المحلات والكافتريات، وتحرير محاضر للمخالفين، والتنبيه على أصحاب المحلات بعدم إحداث أي اشغالات للشوارع، وإيداع المضبوطات في مخازن الحي.
وأكد رئيس حي العجوزة أن الحملات التي يشنها الحي للقضاء على الإشغالات في الشوارع مستمرة ولن تتوقف إلا بعد القضاء على جميع حالات التعدي، والتزام أصحاب المحلات والكافتريات وعدم التجاوز على حق الطريق العام.