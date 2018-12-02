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محافظات

وفد هولندي يزور مستشفيات قنا الجامعية لإجراء عمليات قلب

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:47 ص
صدى البلد
يوسف رجب
أعلن الدكتور أسامة حسين عبد اللاه مدير عام مستشفيات قنا الجامعيه، عن زيارة وفد طبي هولندي يضم خبراء في تخصصات جراحة القلب والصدر والقسطرة القلبية في الفترة من 7 إلى 14 ديسمبر 2018 تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور حمدي محمد حسين عميد كلية الطب بقنا.

وأضاف الدكتور كرم مسلم- رئيس قسم جراحة القلب والصدر بطب قنا والمستشفى الجامعي، بأنه سوف يتم اختيار حالات جراحة القلب والصدر من خلال مناظرتها بعيادة القلب والصدر بمبنى العيادات الخارجية أيام السبت والخميس من كل أسبوع.

وأوضح الدكتور حسام إسماعيل رئيس وحدة القسطرة القلبية بمستشفيات قنا الجامعيه أن مناظرة حالات القسطرة القلبية ستتم بعد توقيع الكشف عليها بعيادة الأمراض الباطنة بمبنى العيادات الخارجيه.
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