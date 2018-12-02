محافظ كفرالشيخ: حصر المعلمين بداووين الإدارات لسد العجز

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم ( 19501 ) لسنة 2018، بتكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ لعمل دراسة واقعية لعدد المعلمين الموجودين بالإدارات التعليمية بزمام المحافظة والذين لا يمارسون ثمة أعمال خاصة بالتدريس ويتقاضون حوافز وعلاوات على هذا الأساس.



ووجه المحافظ بتخييرهم إما البقاء بأماكنهم وإلغاء ما يتقاضونه دون وجه حق، أو النقل إلى المدارس التى يوجد بها عجز وتكليفهم بالنصاب القانونى من جدول الحصص طبقًا لمستوايتهم الوظيفية ويستمر صرف ما يتقاضونه ويطبق ذلك على جميع وكلاء المدارس الذين يزيد عددهم عن اثنين فى كل مدرسة ولا يقومون بأعمال التدريس.