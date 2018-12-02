أبوعلي: سعدت بتولي ملف مئوية المصرى..وبدأنا الترتيب لتقديم احتفال عالمى

قال كامل الوعلي رئيس النادى المصرى الأسبق إنه اتفق مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على تولى ملف المئوية، مشيرًا الى انه لم يتردد فى قبول تكليف المحافظ له لمعرفته اهمية هذا الحدث لبورسعيد ومحبى النادى.



ووعد أبو علي بلتقديم احتفال عالمى ليكون خير ذكرى لمئوية النادى المصرى، قائلا انه بدأ بالفعل الترتيب لبرنامج احتفال المئوية، من خلال تكوين اللجان الخاصة بالاحتفالية بالتنسيق مع مجلس النادى المصرى برئاسة رجل الاعمال سمير حلبية.



واشار رئيس المصرى الاسبق إلى انه سيتابع كل كبيرة و صغيرة تخص الاحتفالية بصورة مكثفة و سيتم خلال الفترة المقبلة الكشف عن خطة مئوية المصرى فور الاستقرار عليها.