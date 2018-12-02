مصر تحتضن المؤتمر الدولي الأول لاتحاد أطباء أسنان العرب

ينظم اتحاد أطباء أسنان العرب، مؤتمره الدولي الأول على أرض مصر في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر المقبل؛ بحضور قيادات طبية ورؤساء نقابات الوطن العربي وأساتذة طب الأسنان من مختلف الدول العربية والأجنبية.



قال الدكتور ياسر الجندي نقيب عام اطباء اسنان مصر وأمين عام اتحاد اطباء اسنان العرب، إن وطننا الغالي في السنوات السابقة مر بعدة أزمات طاحنة أثرت على جميع المؤسسات به لأن النقابات العربية جزء لا يتجزأ من الوطن العربي فقد نشأت بها إشكاليات كبيرة يصل مداها إلى جميع الهيئات التي تعنى بمنظومة طب الاسنان من جامعات او وزارات أو جمعيات».



وتابع الجندي: « ومن منطلق إدراكنا لاهمية تحقيق الهدف السامي لريادة مصرنا الحبيبة في عملها الدؤوب لوحدة الوطن العربي وتقديرا الواجب الملقى على عاتقنا كجزء من الأمة العربية و تصميمنا على المساهمة في توحيد الجهود العربية في مجال طب وجراحة الفم والأسنان وحرصا منا على صحة المواطن العربي حيثما كان وسعيا للارتقاء بمهنة طب وجراحة الفم والأسنان علميا وتطبيقيا و مهنيا و تنظيميا و وضعها على خارطة المنافسة العالمية كانت اجتماعاتي بجميع نقباء العالم العربي وكثيرا من اطباء اسنان مصر المخلصين لتوحيد الجهود لإقامة المؤتمر الدولي الأول لاتحاد اطباء اسنان العرب والذي سيبدأ من 12 وحتى 14 ديسمبر».



وأكد الدكتور عماد زايد عضو اللجنة العليا لتنظيم المؤتمر أن أهمية المؤتمر تأتي لاعادة مصرنا الحبيبة مرة أخرى للريادة في كافة المجالات الطبية والعلمية؛ والمؤتمر يحتوي على عدة محاور مهمة منها على سبيل المثال لا الحصر .



- عرض الدراسات العلمية والبحوث الميدانية للأمراض والمشاكل الصحية للفم والأسنان في مصر والبلاد العربية والتعاون في القضاء عليها .



- عرض جميع التقنيات والتطورات العلمية و طرق العلاج الحديثة في مجالات طب الأسنان بما سيثري معرفة الطبيب المصري والعربي ورفع كفائته ليقدم خدمة طبية تليق به ومرضاه.



- دراسة القضايا والموضوعات المتعلقة بمشاكل المهنة وأخلاقياتها وتبادل الخبرات العربية والعالمية فيها والتعاون مع جميع مؤسسات الوطن العربي لوضع خطط و حلول مناسبة لها بما يوفر للمهنة وأبنائها مناخا مناسبا للمنافسة العالمية .



- بناء جسرا قويا للتعارف بين أطباء الأسنان مصر و العرب وتوثيق عرى الزمالة والتبادل العلمي والفني والمجتمعي بينهم .



- حضور قيادات و اساتذة و قامات علمية كبيرة جمعت العلم والخبرة و التي لا تقدر بثمن سواء من داخل مصر او من الأشقاء العرب أو من علماء الغرب والتي ستتزين مصر بهذه الكوكبة من القادة و الاساتذة و العلماء .



ودعت الدكتورة نهاوند ثابت عضو النقابة العامة لأطباء أسنان مصر وعضو اللجنة العليا لتنظيم المؤتمر كل الأطباء في جميع البلدان العربية والغربية لحضور هذا المؤتمر الذي سيكون حدث هام ومميز ومختلف عن جميع المؤتمرات الأخرى _ على حسب تعبيرها .



وأكدت أن المؤتمر تحت رعاية كلا من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان؛ والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.