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رياضة

علاء علي: طارق يحيى تعب مع بتروجيت وصادفه سوء توفيق

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:50 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال علاء علي، لاعب بتروجيت، إن طارق يحيى المدير الفني السابق للفريق، والحالي لسموحة، واجه سوء توفيق خلال الفترة الاخيرة مع الفريق البترولي.

وأضاف علاء فى تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد": "طارق يحيى تعب معانا فى فترة الاعداد وتعاقد مع 10 لاعبين من الممتاز ب

واردف : لا اعلم سبب هبوط المستوى مع طارق يحيى، ولكن هناك قلة خبرة وسوء توفيق تسببوا فى تذبذب النتائج هذا الموسم.
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