نجم: رفع الدولار الجمركي يوفر منافسة عادلة بين المنتج المحلي والمستورد

قال سيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن الهدف من قرار رفع سعر الدولار الجمركي هي تشجيع السلع المحلية وتشجيع الصناعة المحلية وهذا اتجاه عالمي، مؤكدًا هذا القرار يهدف لتوفير منافسة عادلة للمنتج المحلي مع السلع المستوردة.



وأضاف نجم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، أن الدولة ارتأت بعد عامين من تثبت سعر الدولار الجمركي أنه لابد من زيادة الاستثمارات وتشغيل الشباب، وتشجيع الصناعة المحلية، والحفاظ على الدولار، وعلى اسعار السلع.



وتابع أن هذا القرار يتم تطبيقه على السلع الترفيهه فقط، بينما سعر الدولار الجمركي 16 جنيها مستمر على جميع السلع الأساسية التى تهم المواطن البسيط، لافتًا إلى أن جميع السيارات بما فيها السيارات الأوربية ضمن السلع التى يُطبق عليها القرار.