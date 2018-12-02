ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

نجم: رفع الدولار الجمركي يوفر منافسة عادلة بين المنتج المحلي والمستورد

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حمزة شعيب
قال سيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن الهدف من قرار رفع سعر الدولار الجمركي هي تشجيع السلع المحلية وتشجيع الصناعة المحلية وهذا اتجاه عالمي، مؤكدًا هذا القرار يهدف لتوفير منافسة عادلة للمنتج المحلي مع السلع المستوردة.

وأضاف نجم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، أن الدولة ارتأت بعد عامين من تثبت سعر الدولار الجمركي أنه لابد من زيادة الاستثمارات وتشغيل الشباب، وتشجيع الصناعة المحلية، والحفاظ على الدولار، وعلى اسعار السلع.

وتابع أن هذا القرار يتم تطبيقه على السلع الترفيهه فقط، بينما سعر الدولار الجمركي 16 جنيها مستمر على جميع السلع الأساسية التى تهم المواطن البسيط، لافتًا إلى أن جميع السيارات بما فيها السيارات الأوربية ضمن السلع التى يُطبق عليها القرار.
loading...

ترشيحاتنا

الحكم يحرم بتروجيت من هدف التعادل أمام الأهلي

حازم إمام يرد على اتهامات سيد عبد الحفيظ لـ اتحاد الكرة

العربية للتصنيع: مدرعة مصرية جديدة بمعرض ايديكس

أسرار أول زواج لـ سامية جمال.. شبرد كينج أعلن إسلامه من أجلها ونصب عليها.. صور

تركي آل الشيخ يكشف موعد عودة قناة بيراميدز للبث .. فيديو

طريقة مبتكرة لتقديم المكرونة بمذاق مختلف

الأهلي يتعاقد مع محمد محمود لاعب وادي دجلة لمدة 4 سنوات ونصف

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

الأرصاد تفجر مفاجأة حول موسم الشتاء وموعد سقوط الأمطارة الغزيرة.. فيديو

تركي آل الشيخ يحسم مصير كينو مع بيراميدز ..فيديو

الكرملين يعلن عن زيارة مرتقبة لـ بوتين إلى السعودية

إخلاء سبيل ضابط المقطم وحبس 3 آخرين فى واقعة مقتل أحد الأشخاص

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس

السعودية تشهد أول قداس علي أرضها في التاريخ..صور

عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

سفارة رومانيا تنظم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني .. صور

فيديو

فيديوجراف| كارلوس غصن المنقذ في قفص الاتهام
تركي آل الشيخ: إيقاف رئيس الزمالك أفاد النادي الأبيض ..فيديو
تركي آل الشيخ يتحدث عن علاقته بمحمود الخطيب ..فيديو
آل الشيخ يكشف مفاجأة عن استضافة مصر أمم أفريقيا 2019 .. فيديو
ماجد المصري يحتفل بشبكة ابنته ماهيتاب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟