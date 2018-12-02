مستقبل وطن ببني سويف: بطاقات علاجية قريبا للفلاحين وأسرهم.. صور

عقدت هيئة مكتب حزب مستقبل وطن ببني سويف، السبت، برئاسة النائب حسام العمدة رئيس الحزب بالمحافظة ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اجتماعها الدوري بمقر الحزب بمدينة بني سويف.



حضر النائب بدوي النويشي الأمين العام المساعد ووكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والنائبة ميرفت ميشيل أمين الإعلام بالمحافظة والدكتور شريف عبد المنعم الأمين العام المساعد للحزب بالمحافظة ورؤساء الأمانات النوعية بالحزب .



وناقش النائب حسام العمدة أمين الحزب ، مع أعضاء هيئة المكتب الخطة المستقبلية للحزب والتى تركز على وضع آليات لكيفية التواصل والتفاعل مع المواطنين في الشارع والاستماع إلى مشاكلهم ومتطلباتهم والعمل على حلها وتلبيتها .



وأشار «العمدة » إلى أنه سيتم تفعيل عمل أعضاء هيئة المكتب "كإستشاريين "بإسناد بعض المهام والملفات الخاصة لهم ، وكذلك إسناد متابعه قطاعات المحافظة إلى الأمناء المساعدين .



وفي إطار دور الحزب في المشاركة المجتمعية تطرق الإجتماع إلي مناقشة عمل معرض للملابس الشتوية لغير القادرين .



واستعرض أمين الفلاحين بالمحافظة الحاج محمد الطحاوي إلي انه جاري التنسيق لعقد بروتوكول لعمل بطاقات صحية للفلاحين وأسرهم ، وكذلك متابعة مزارعي الدواجن بالمحافظة .



كما إستمع أمين الحزب إلي تقرير أمين الشباب بعمل قوافل غذائية تكلفت أكثر من مائتي ألف جنية بجميع المراكز لحل أزمة السلع والمواد الغذائية .