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برلماني إيطالي: رئيس النواب أخطأ بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:25 ص
صدى البلد
قال إدموندو سيريلي، البرلمانى في حزب "إخوة إيطاليا"، إن رئيس مجلس النواب الإيطالى روبيرتو فيكو، وقع فى خطأ ليس فقط مؤسسيا ولكن أيضا خطأ سياسيًا بإعلان قطعه العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا ومصر على خلفية قضية مقتل جوليو ريجينى عام 2016، وهو ما يعتبر علامة واضحة على أن سياسة مجلس النواب الإيطالى الحالية تصدر أحكاما جاهلة على المستوى القانونى والمؤسسى".

وأكد سيريلى فى بيان أصدره اليوم أن الدائرة الحالية ليس لها أى علاقات سياسية مع دول أو حكومات أجنبية كما ليس لديها الرغبة فى عقد اجتماعات أو حوارات مع الحكومة الإيطالية وهو ما أكده من قبل رئيس الورزاء الإيطالى جوزيبى كونتى".

وأشار سيريلى إلى أن مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى قضية مأساوية تعكس عجز الحكومات الإيطالية المتعاقبة على التعاون في مثل هذه القضايا، موضحا أنه لابد من تقديم المخابرات الإيطالية طلبا رسميا لمخابرات بريطانيا وفرنسا للتوصل لحقيقة مقتل ريجينى لأن ذلك دور المخابرات فى القضية.

من ناحية أخرى قال سيريلى، إن الجيش الإيطالى والمدنيين المشاركين فى مهمات فى لبنان وليبيا يتعرضون للخطر بسبب فقر العمل الحكومى".
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