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محافظات

جامعة بنى سويف تعقد الملتقى الأول للسلامة والصحة المهنية

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:33 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ، على عقد الملتقى الأول للسلامة والصحة المهنية وذلك للمرة الأولى فى جامعات الصعيد وتحت رعاية وبحضور وزير القوى العاملة.

وأوضح رئيس الجامعة أن المؤتمر يهدف إلى نشر الثقافة والوعي فى مجال السلامة والصحة المهنية بهدف التعريف بأهمية السلامة والصحة المهنية لمختلف القطاعات الحكومية المختلفة، وبصفة خاصة الصحة والكهرباء والتعليم والإسكان والمرافق والطرق والنقل والبيئة والشباب والمياه والصرف الصحي.

ياتي ذلك فى إطار اهتمام الدولة بكافة أجهزتها لرفع الوعي الوقائي بمقتضيات السلامة والصحة المهنية، موضحًا أن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية يتطلب تكاتف كافة الأطراف للوصول للهدف المنشود للإرتقاء بالإقتصاد المصري من خلال توفير بيئة عمل آمنة.
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