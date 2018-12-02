رئيس اتحاد السلة: هذه فرص تأهلنا لكأس العالم.. وما حدث اليوم بشرة خير

قال مجدي ابو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، إن المنتخب اقترب من التأهل لكاس العالم الصين 2019.



وأضاف ابو فريخة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الحمد لله على الفوز، مباراة منتخب تونس كانت قوية للغاية، لم نهزم منتخب تونس منذ 2013 وكانت المباراة في كوت ديفوار في تصفيات كأس العالم أيضًا".



وأضاف: "في هذه التصفيات تأهلنا لكأس العالم، الفوز على تونس اليوم بشرة خير، منتخب تونس قوي للغاية ولديه لاعبين محترفين أقوياء والجهاز الفني درس المنافس بشكل ممتاز".



وتابع ابو فريخة: "الفوز على الكاميرون يوم الأحد يضمن التأهل لمصر مباشرًة، وفي حالة الخسارة بفارق 3 نقاط او اقل وننتظر نتائج صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية في شهر فبراير".



واستطرد: "قلنا للاعبين انه يجب ان نتأهل بمجهودنا ولا ننتظر نتائج المنافسين، الكاميرون منتخب قوي ولديه لاعبين محترفين في دوريات كبيرة".