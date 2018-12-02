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رياضة

تركي ال الشيخ: أنا محب للأهلي.. وغير راض عن وضعه الحالي.. فيديو

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:39 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد تركي ال الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم أنه كان ولازال محبًا للنادي الأهلي.

وقال تركي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "امبارح والنهاردة وبكرة انا محب للنادي الأهلي بكل تأكيد".

وأضاف: "الأهلي بالنسبة لي ناد عزيز وغالي واتمنى له كل الخير والتوفيق، اهتم بكل أموره، واذا احتاج لأي مساعدة مثله مثل باقي الأندية العربية".

وأضاف تركي: "لست راضي عن الوضع الحالي بخسائر الأهلي للبطولات ولكنك تتحدث عن نادي عمره 111 عاما ولديه بطولات تحتاج الأندية لـ 40 عاما من تحقيق البطولات من أجل الوصول إليه".
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