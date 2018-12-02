متحف إيمحتب يخلد ذكرى معماري مصري قديم أول من أقام بناء هرميا

إذا زرت منطقة أثار سقارة في يوم ما، فلا بد أنك ستلاحظ مبني علي مدخل المنطقة لتعتقد ربما للوهلة الأولي أنه مبني إداري للمنطقة، لكنه في الحقيقة متحف إيمحتب أحد أجمل المتاحف الموجودة في مصر.



المتحف مفتوح للزيارة يومياُ من 9 صباحًا الي 5 مساءًا، وأسعار التذاكر للأجنبى 120 جنيه وللطالب الاجنبى60 جنيه، والزائر المصرى 10 جنيه والطالب المصرى 5 جنيه.



وتم إنشاء هذا المتحف تكريمًا وتخليدًا لذكرى المعماري المصري القديم "إيمحتب" منفذ المجموعة الهرمية للملك زوسر، باعتباره أول من أقام بناءً هرميًا وأول من استخدم الحجر في تنفيذ أبنية ضخمة.



ويضم المتحف أكثر من ٥٠٠ قطعة أثرية نادرة استخرجت من موقع سقارة الأثري، ويشمل العرض المتحفي نموذجًا لمجموعة زوسر الجنائزية، كما صممت إحدى القاعات بالمتحف‏ على شكل مقبرة كاملة يعرض بها مومياء وتابوت خشبي وعدد من الأواني المصنوعة من الفخار والألباستر.‏



كما يشمل المتحف أيضا مكتبة المهندس الفرنسي "جان فيليب لوير" الذي كرس حياته لترميم مجموعة الملك زوسر الهرمية واستعادة معالمها.