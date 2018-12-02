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محافظات

أمين مستقبل وطن بني سويف يطالب بوضع تصور لإنشاء وحدات حزبية جديدة.. صور

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:33 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
عقد النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن ببني سويف، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إجتماعا مع أمناء الحزب بالمراكز السبع بالمحافظة.

‎وناقش العمدة مع أمناء المراكز سبل زيادة عدد العضوية والقاعدة الشعبية للحزب ومتابعة العضويات بكل مركز، ولإنتهاء من تجهيز مقرات جديدة للحزب على مستوى المراكز والقري ، بجانب عمل تصور خريطة حزبية لانشاء وحدات حزبية بما يتوافق مع طبيعه كل قرية او مركز .

وطالب العمدة، الأمناء بعمل خطة عمل للمرحلة المقبلة ووضع الفعاليات المهمة التي تنظمها كل أمانة وعرض المشاكل والمعوقات التي تقابل كل أمانة والمقترحات البديلة لتلك المشاكل لحلها .
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