أمين مستقبل وطن بني سويف يطالب بوضع تصور لإنشاء وحدات حزبية جديدة.. صور

عقد النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن ببني سويف، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إجتماعا مع أمناء الحزب بالمراكز السبع بالمحافظة.



‎وناقش العمدة مع أمناء المراكز سبل زيادة عدد العضوية والقاعدة الشعبية للحزب ومتابعة العضويات بكل مركز، ولإنتهاء من تجهيز مقرات جديدة للحزب على مستوى المراكز والقري ، بجانب عمل تصور خريطة حزبية لانشاء وحدات حزبية بما يتوافق مع طبيعه كل قرية او مركز .



وطالب العمدة، الأمناء بعمل خطة عمل للمرحلة المقبلة ووضع الفعاليات المهمة التي تنظمها كل أمانة وعرض المشاكل والمعوقات التي تقابل كل أمانة والمقترحات البديلة لتلك المشاكل لحلها .