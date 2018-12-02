مصلحة الجمارك: إلغاء دعم الدولار الجمركى على هذه السلع

قال كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بوزارة المالية، إنه تم إلغاء دعم الدولار الجمركي على السلع الغير أساسية، مثل الكافيار، وأدوات التجميل، والأدوات المنزلية.



وأضاف نجم في خلال هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن هذه السلع "متخصش جموع المواطنين".



وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أنه بالنسبة للسلع الأساسية، والمواد الخام التي تستخدم في الصناعة سوف تظل تتعامل بالدولار الجمركي بسعر 16 جنيها فقط، وذلك تشجيعا للصناعة الوطنية.