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عمرو الليثى يطلق مبادرة حياة جديدة للقضاء على البطالة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:55 ص
صدى البلد
محمد القاضي
أشاد الاعلامى الدكتور "عمرو الليثى"، خلال تقديمه برنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، بالمبادرات الايجابية التي تهدف إلي تنمية المجتمع.

وأطلق "الليثي"، مبادرة جديدة بعنوان "حياة جديدة"، بالتعاون مع الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة، لافتا إلي أن الهدف من المبادرة هو محاربة البطالة وتشغيل الايدى العاملة بالمنسوجات اليدوية.

وأضاف "الليثى": «استطعنا والحمد لله إننا نعمل مشغل سجاد يدوى ودربنا عليه 3 أشخاص لحد ما قدروا يشتغلوا ويعملوا انتاج جميل».

وعرض برنامج "واحد من الناس" تقرير مصور للمشغل ولقاء مع الشباب وسط فرحتهم بما صنعوا وانتجوا.
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