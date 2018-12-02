ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

بروتوكول تعاون بين جامعة بنى سويف والبيت الفني للمسرح

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:02 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على إبرام بروتوكول تعاون بين كلية علوم ذوي الإحتياجات الخاصة والبيت الفني للمسرح التابع للمجلس الأعلى للثقافة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من البروتوكول هو تنشيط مشاركة الطلاب ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقتهم السمعية والبصرية والحركية والذهنية في الأنشطة الثقافية، وتنشيط حياتهم الإجتماعية وإكسابهم العديد من المهارات والمعارف.

جدير بالذكر أن البيت الفني للمسرح يتبعه 12 فرقة مسرحية هي: فرقة المسرح القومي، مسرح الطليعة، القاهرة للعرائس، القومي للأطفال، أوبرا ملك، المسرح الحديث، والكوميدي، والشباب، والغد، وفرقة الساحة، وفرقة الإسكندرية، وفرقة الإسكندرية للعرائس"، والتي تقوم بإنتاج العروض طبقا لخطتها السنوية.

كما يتبعه 13 مسرحا هم "المسرح القومي بالعتبة، ومسرح الطليعة بالعتبة، ومسرح العرائس بالعتبة، ومسرح متروبول بالعتبة آخر شارع 26 يوليو، ومسرح ملك برمسيس، ومسرح ميامي بشارع طلعت حرب، ومسرح السلام بشارع القصر العيني، والمسرح العائم الكبير والمسرح العائم الصغير داخل مسرح فاطمة رشدي أول كوبري جامعة القاهرة، ومسرح الغد بالبالون، والساحة بالأوبرا أمام مسرح الهناجر، ومسرح الحديقة الدولية، ومسرح بيرم التونسي بالإسكندرية ، ومسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية.
loading...

ترشيحاتنا

محمد يوسف يكشف مستقبل مؤمن زكريا مع الأهلي

تعرف على 7 مباريات نارية لليفربول محمد صلاح في ديسمبر

100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس

السعودية تشهد أول قداس علي أرضها في التاريخ..صور

أحمد حلمى يستضيف أصغر محلل كرة قدم فى العالم العربى.. فيديو

توفيق عكاشة يكشف خطوات تحول المصريين إلى صينيين

محمد فضل يرد على أنباء خروجه من الاهلي بصفقة مدوية للمارد الأحمر

أسرار أول زواج لـ سامية جمال.. شبرد كينج أعلن إسلامه من أجلها ونصب عليها.. صور

الأهلي يشن هجوما حادا على اتحاد الكرة بسبب الزمالك

طريقة مبتكرة لتقديم المكرونة بمذاق مختلف

ماكرون يتوعد متظاهري السترات الصفراء.. واجتماع وزارى طارئ.. فيديو

تفاصيل توديع بوش الأب وسبب دفنه بمكتبة تكساس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس

السعودية تشهد أول قداس علي أرضها في التاريخ..صور

عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

سفارة رومانيا تنظم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني .. صور

فيديو

تركي ال الشيخ: أنا محب للأهلي.. وغير راض عن وضعه الحالي.. فيديو
فيديوجراف| كارلوس غصن المنقذ في قفص الاتهام
تركي آل الشيخ: إيقاف رئيس الزمالك أفاد النادي الأبيض ..فيديو
تركي آل الشيخ يتحدث عن علاقته بمحمود الخطيب ..فيديو
آل الشيخ يكشف مفاجأة عن استضافة مصر أمم أفريقيا 2019 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟