بروتوكول تعاون بين جامعة بنى سويف والبيت الفني للمسرح

وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على إبرام بروتوكول تعاون بين كلية علوم ذوي الإحتياجات الخاصة والبيت الفني للمسرح التابع للمجلس الأعلى للثقافة.



وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من البروتوكول هو تنشيط مشاركة الطلاب ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقتهم السمعية والبصرية والحركية والذهنية في الأنشطة الثقافية، وتنشيط حياتهم الإجتماعية وإكسابهم العديد من المهارات والمعارف.



جدير بالذكر أن البيت الفني للمسرح يتبعه 12 فرقة مسرحية هي: فرقة المسرح القومي، مسرح الطليعة، القاهرة للعرائس، القومي للأطفال، أوبرا ملك، المسرح الحديث، والكوميدي، والشباب، والغد، وفرقة الساحة، وفرقة الإسكندرية، وفرقة الإسكندرية للعرائس"، والتي تقوم بإنتاج العروض طبقا لخطتها السنوية.



كما يتبعه 13 مسرحا هم "المسرح القومي بالعتبة، ومسرح الطليعة بالعتبة، ومسرح العرائس بالعتبة، ومسرح متروبول بالعتبة آخر شارع 26 يوليو، ومسرح ملك برمسيس، ومسرح ميامي بشارع طلعت حرب، ومسرح السلام بشارع القصر العيني، والمسرح العائم الكبير والمسرح العائم الصغير داخل مسرح فاطمة رشدي أول كوبري جامعة القاهرة، ومسرح الغد بالبالون، والساحة بالأوبرا أمام مسرح الهناجر، ومسرح الحديقة الدولية، ومسرح بيرم التونسي بالإسكندرية ، ومسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية.